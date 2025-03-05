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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом - 05.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды умеренно вырос, следует из данных Московской биржи. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:23+0300
2025-03-05T19:23+0300
2025-03-05T19:23+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды умеренно вырос, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,68%, до 3 263,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,26%, до 1 231,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 1 145,05 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевел на 2,98%, до 68,92 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду демонстрировал рост. Позитивные геополитические сигналы приободрили покупателей, а дополнительную поддержку оказало ослабление рубля. При этом цены на нефть Brent продолжили снижаться и опустились под 70 долларов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Позднее в среду в США будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, в четверг состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке: как ожидается, она будет снижена до 2,5% с 2,75%, отметил эксперт. "Восходящей динамике способствуют публикации успешных корпоративных отчетов и ожидания дивидендов по итогам 2024 года. Геополитический фон для России остается благоприятным, хотя общую оптимистичную картину портит продолжающееся уже несколько дней падение цен на нефть", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Инвесторы пребывают в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации. При этом на ряд активов негативное влияние оказывает заметное снижение нефтяных цен", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В среду российский рынок акций продолжил рост на ожиданиях частичного смягчения санкций со стороны США, добавляет Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+4,05%), ПИКа (+3,83%), ТМК (+3,64%), "Самолета" (+2,87%), "Ростелекома" (+2,67%). "В лидеры роста вновь вышли акции "Вуш холдинга". Позитивными драйверами для них служит приближение сезона высокого спроса на кикшеринговые услуги, а также ожидания публикации отчета по МСФО за 2024 год. В аутсайдерах оказалась "Абрау Дюрсо", корректирующаяся после недавнего ралли", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения стоимости – акции "Абрау Дюрсо" (-5,27%), "СПБ Биржи" (-2,95%), "Совкомфлота" (-2,93%), НМТП (-1,79%), префы "Башнефти" (-1,53%), обыкновенные акции ДВМП (-1,27%). ПРОГНОЗЫ Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 марта – 3180-3330 пунктов, рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что 6 марта индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов. "В четверг рынок РФ будет отыгрывать данные от вечера среды – помимо цифр по недельной инфляции, Росстат выпустит целый пласт экономической статистики за январь. Если данные вновь в глазах инвесторах отдалят сроки возможного снижения "ключа", индекс Мосбиржи вернется ниже 3250 пунктов", - считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Муштаков из ИК "Риком-траст" прогнозирует движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3220-3300 пунктов в четверг.
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рынки, мосбиржа, российский рынок акций, акции
Экономика, Рынки, Мосбиржа, российский рынок акций, Акции
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды умеренно вырос, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,68%, до 3 263,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,26%, до 1 231,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 1 145,05 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевел на 2,98%, до 68,92 доллара за баррель.
Рубль на Мосбирже снижается к юаню до двухнедельных минимумов
"Индекс Мосбиржи в среду демонстрировал рост. Позитивные геополитические сигналы приободрили покупателей, а дополнительную поддержку оказало ослабление рубля. При этом цены на нефть Brent продолжили снижаться и опустились под 70 долларов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Позднее в среду в США будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, в четверг состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке: как ожидается, она будет снижена до 2,5% с 2,75%, отметил эксперт.
"Восходящей динамике способствуют публикации успешных корпоративных отчетов и ожидания дивидендов по итогам 2024 года. Геополитический фон для России остается благоприятным, хотя общую оптимистичную картину портит продолжающееся уже несколько дней падение цен на нефть", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Инвесторы пребывают в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации. При этом на ряд активов негативное влияние оказывает заметное снижение нефтяных цен", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В среду российский рынок акций продолжил рост на ожиданиях частичного смягчения санкций со стороны США, добавляет Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+4,05%), ПИКа (+3,83%), ТМК (+3,64%), "Самолета" (+2,87%), "Ростелекома" (+2,67%).
"В лидеры роста вновь вышли акции "Вуш холдинга". Позитивными драйверами для них служит приближение сезона высокого спроса на кикшеринговые услуги, а также ожидания публикации отчета по МСФО за 2024 год. В аутсайдерах оказалась "Абрау Дюрсо", корректирующаяся после недавнего ралли", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения стоимости – акции "Абрау Дюрсо" (-5,27%), "СПБ Биржи" (-2,95%), "Совкомфлота" (-2,93%), НМТП (-1,79%), префы "Башнефти" (-1,53%), обыкновенные акции ДВМП (-1,27%).
Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 марта – 3180-3330 пунктов, рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что 6 марта индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов.
"В четверг рынок РФ будет отыгрывать данные от вечера среды – помимо цифр по недельной инфляции, Росстат выпустит целый пласт экономической статистики за январь. Если данные вновь в глазах инвесторах отдалят сроки возможного снижения "ключа", индекс Мосбиржи вернется ниже 3250 пунктов", - считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Муштаков из ИК "Риком-траст" прогнозирует движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3220-3300 пунктов в четверг.