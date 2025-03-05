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Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты - 05.03.2025, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:10+0300
2025-03-05T17:10+0300
2025-03-05T17:10+0300
экономика
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример – это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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эльвира набиуллина, банки, рф, финансы, банк россии, самозапрет на кредиты
Экономика, Эльвира Набиуллина, Банки, РФ, Финансы, Банк России, самозапрет на кредиты
Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Набиуллина: более 3 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример – это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Эксперты рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты