https://1prime.ru/20250305/samozapret-855503099.html

Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты - 05.03.2025, ПРАЙМ

Набиуллина раскрыла, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:10+0300

2025-03-05T17:10+0300

2025-03-05T17:10+0300

экономика

эльвира набиуллина

банки

рф

финансы

банк россии

самозапрет на кредиты

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более 3 миллионов человек уже установили самозапрет на кредиты за первые 4 дня работы этого механизма, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример – это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://1prime.ru/20250304/eksperty-855436997.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина, банки, рф, финансы, банк россии, самозапрет на кредиты