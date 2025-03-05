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Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам
Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам - 05.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам
Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T22:14+0300
2025-03-05T22:14+0300
2025-03-05T22:14+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.
https://1prime.ru/20250305/tramp-855480622.html
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сша, украина, редкоземельные элементы
Экономика, США, УКРАИНА, редкоземельные элементы
Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам
Белый дом: переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются
ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.
СМИ: условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться