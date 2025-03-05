https://1prime.ru/20250305/sdelka-855512712.html

Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам

Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам - 05.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом сообщил о продолжении переговоров с Киевом по металлам

Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T22:14+0300

2025-03-05T22:14+0300

2025-03-05T22:14+0300

экономика

сша

украина

редкоземельные элементы

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.

https://1prime.ru/20250305/tramp-855480622.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, редкоземельные элементы