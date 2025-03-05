https://1prime.ru/20250305/selkhozproduktsiya-855509330.html

Производство сельхозпродукции в России в январе выросло на 2,1%

Производство сельхозпродукции в России в январе выросло на 2,1% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Производство сельхозпродукции в России в январе выросло на 2,1%

Производство продукции сельского хозяйства в России за январь этого года выросло на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из доклада... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:17+0300

2025-03-05T19:17+0300

2025-03-05T19:17+0300

экономика

росстат

сельхозпродукция

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России за январь этого года выросло на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из доклада Росстата. "Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе 2025 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 290,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По данным статистического ведомства, на конец января 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,3 миллиона голов (на 4,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,2 миллиона (на 3,9% меньше), свиней - 28 миллионов (на 2,5% меньше), овец и коз - 19 миллионов голов (на 4,7% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 37,5% поголовья крупного рогатого скота, 5,2% свиней, 44,6% овец и коз (на конец января 2024 г. - соответственно 37,5%, 5,7%, 45,4%). В сельскохозяйственных организациях в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 1,6%, молока - на 4,5%, яиц - на 5,7%. Кроме того, в сельхозорганизациях (кроме субъектов малого предпринимательства) надои молока на 1 корову в январе 2025 года составили 789 килограммов против 742 килограммов в январе 2024 года, яйценоскость кур-несушек - 26 штук яиц, как и год назад, отметили в службе. Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в январе составил 52 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 21,1% больше, чем в январе 2024 года, а по сравнению с декабрем 2024 года - на 24,5% меньше.

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росстат, сельхозпродукция