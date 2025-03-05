https://1prime.ru/20250305/serbiya-855503613.html

Глава "Србиягаза" рассказал о попытке теракта в парламенте Сербии

Глава "Србиягаза" рассказал о попытке теракта в парламенте Сербии - 05.03.2025, ПРАЙМ

Глава "Србиягаза" рассказал о попытке теракта в парламенте Сербии

Гендиректор госкомпании "Србиягаз" и зампредседателя главного совета Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил в Скупщине (сербском парламенте), что... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:25+0300

2025-03-05T17:25+0300

2025-03-05T17:25+0300

происшествия

сербия

србиягаз

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БЕЛГРАД, 5 мар - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" и зампредседателя главного совета Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил в Скупщине (сербском парламенте), что на заседании во вторник произошла попытка теракта со стороны депутатов оппозиции. Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной - поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Депутаты оппозиции настаивали, что обсуждение вопроса высшего образования должно быть единственным в повестке дня и отклонили ее, жгли фаеры, бросали дымовые шашки, петарды и яйца, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности. "Думаю, что мы можем гордиться председателем парламента (Аной Брнабич - ред.), членами правительства Сербии и депутатами правящего большинства, потому что мы выдержали вчера террористический акт. В парламенте со стороны оппозиции начались анархия и агрессия. Цель анархии и агрессии - не чтобы Сербия остановилась, но чтобы она прекратила существовать. Это - их цель", - заявил Баятович в среду в парламенте, трансляция велась на сайте заксобрания. Он уточнил, что не понимает точного значения термина "активист", и предположил, что при ощущении собственной исключительной правоты и безнаказанности "активист переходит в экстремиста". Оппозиция в среду не присутствует в зале заседаний. "Мы видели этот экстремизм на улицах, и не хватает еще 5 октября (2000 года, когда был свергнут экс-президент Слободан Милошевич - ред.), чтобы специально сформированные ими "кризисные штабы" вторгались в госструктуры. Это была бы последняя фаза. Студенты отказались от чего-то такого, но боюсь, что есть политические силы, которые от этого не отказались. Пока еще у них нет большинства и политической силы… А третья фаза после активизма и экстремизма - терроризм", - сказал Баятович. По его словам, во вторник пострадали не три депутата, а больше, потому что все присутствующие подверглись воздействию дыма от шашек, другой пиротехники и порошка огнетушителей. Он еще раз подчеркнул, что по сербским законам "это был акт терроризма". Президент Сербии Александр Вучич накануне рассказал в телеэфире, что оппозиционные лидеры, в том числе Милош Йованович из Новой демократической партии Сербии (НДСС), пронесли дымовые шашки и пиротехнику из пластика и картона в нижнем белье, а также распыляли аэрозоль из перцовых баллончиков. Вучич также уточнил, что одна из пострадавших женщин-депутатов, Соня Илич из Грачаницы в Косово, находится на восьмом месяце беременности и чувствует себя хорошо.

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сербия, србиягаз