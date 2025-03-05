https://1prime.ru/20250305/sherstobitov-855511497.html
Умер режиссер Илья Шерстобитов
Умер режиссер Илья Шерстобитов - 05.03.2025, ПРАЙМ
Умер режиссер Илья Шерстобитов
В возрасте 48 лет скончался режиссер Илья Шерстобитов, сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР). | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T20:32+0300
2025-03-05T20:32+0300
2025-03-05T20:32+0300
культура
кино
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:272:2677:1777_1920x0_80_0_0_ad5a912f6e2883ba1740e7651eb45868.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В возрасте 48 лет скончался режиссер Илья Шерстобитов, сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР). "Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов", - отмечается в сообщении. Как подчеркнули в ГИТР, Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения, он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ."В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", - говорится в некрологе. Институт принес соболезнования родным и близким режиссера. Шерстобитов родился в 1976 году. Он снял в качестве режиссера комедию "Каникулы президента", фильм "Шаги" и сериал "На правах матери".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:21:2677:2028_1920x0_80_0_0_6641194c80f329dc9f7155a2331c1061.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, кино
Умер режиссер Илья Шерстобитов
Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В возрасте 48 лет скончался режиссер Илья Шерстобитов, сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР).
"Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в ГИТР, Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения, он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ.
"В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", - говорится в некрологе.
Институт принес соболезнования родным и близким режиссера.
Шерстобитов родился в 1976 году. Он снял в качестве режиссера комедию "Каникулы президента", фильм "Шаги" и сериал "На правах матери".