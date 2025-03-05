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Умер режиссер Илья Шерстобитов

Умер режиссер Илья Шерстобитов - 05.03.2025, ПРАЙМ

Умер режиссер Илья Шерстобитов

В возрасте 48 лет скончался режиссер Илья Шерстобитов, сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР). | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T20:32+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В возрасте 48 лет скончался режиссер Илья Шерстобитов, сообщили в Институте кино и телевидения (ГИТР). "Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов", - отмечается в сообщении. Как подчеркнули в ГИТР, Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения, он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ."В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", - говорится в некрологе. Институт принес соболезнования родным и близким режиссера. Шерстобитов родился в 1976 году. Он снял в качестве режиссера комедию "Каникулы президента", фильм "Шаги" и сериал "На правах матери".

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культура, кино