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Ставки по вкладам у большинства крупнейших банков опустились ниже 20%
Ставки по вкладам у большинства крупнейших банков опустились ниже 20% - 05.03.2025, ПРАЙМ
Ставки по вкладам у большинства крупнейших банков опустились ниже 20%
Более половины банков в России из первой двадцатки по объему депозитного портфеля снизили ставки по отдельным вкладам до уровня не только ниже ключевой ставки... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:46+0300
2025-03-05T17:46+0300
2025-03-05T19:14+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более половины банков в России из первой двадцатки по объему депозитного портфеля снизили ставки по отдельным вкладам до уровня не только ниже ключевой ставки Центробанка (21%), но и ниже 20% годовых, сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги". "По данным на 5 марта 2025 года, более половины банков из топ-20 по объему депозитного портфеля снизили ставки по вкладам на разных сроках до уровня не только ниже ключевой, но и ниже 20% годовых... В частности, 12 банков из 20 в продуктовой линейке предлагают вклады со ставкой ниже 20%. При этом у четырех банков из этих 12 ставки ниже 20% годовых одновременно на всех участвующих в расчете индекса сроках депозитов: на три, шесть и 12 месяцев", - говорится в сообщении. Как свидетельствуют данные Индекса вкладов маркетплейса, средние ставки по трехмесячным вкладам в этих 20 банках на 5 марта составляют 20,41%, по полугодовым депозитам – 20,71%, по годовым депозитам – 19,81%. Размер "отрыва" от ключевой ставки составляет 0,59 процентного пункта, 0,29 процентного пункта и 1,19 процентного пункта соответственно, констатируют "Финуслуги".
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россия, финансы, банки
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Банки
Ставки по вкладам у большинства крупнейших банков опустились ниже 20%
"Финуслуги": ставки по вкладам в РФ опустились ниже 20% у 12 банков из топ-20
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более половины банков в России из первой двадцатки по объему депозитного портфеля снизили ставки по отдельным вкладам до уровня не только ниже ключевой ставки Центробанка (21%), но и ниже 20% годовых, сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги".
"По данным на 5 марта 2025 года, более половины банков из топ-20 по объему депозитного портфеля снизили ставки по вкладам на разных сроках до уровня не только ниже ключевой, но и ниже 20% годовых... В частности, 12 банков из 20 в продуктовой линейке предлагают вклады со ставкой ниже 20%. При этом у четырех банков из этих 12 ставки ниже 20% годовых одновременно на всех участвующих в расчете индекса сроках депозитов: на три, шесть и 12 месяцев", - говорится в сообщении.
Как свидетельствуют данные Индекса вкладов маркетплейса, средние ставки по трехмесячным вкладам в этих 20 банках на 5 марта составляют 20,41%, по полугодовым депозитам – 20,71%, по годовым депозитам – 19,81%. Размер "отрыва" от ключевой ставки составляет 0,59 процентного пункта, 0,29 процентного пункта и 1,19 процентного пункта соответственно, констатируют "Финуслуги".
ВТБ снижает ставки по вкладам в рублях