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Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян
Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей сервис бронирования гостиниц Hotels.com за повторный отказ локализовать персональные... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:30+0300
2025-03-05T18:30+0300
экономика
россия
суд
туризм
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей сервис бронирования гостиниц Hotels.com за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка N 422 Таганского района Москвы признал Hotels.com, LP виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Кроме того, в среду суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей и владельца соцсети SnapChat на 10 миллионов рублей.
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россия, суд, туризм
Экономика, РОССИЯ, суд, Туризм
18:30 05.03.2025
 
Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал на 6 млн рублей Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей сервис бронирования гостиниц Hotels.com за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Мировой судья судебного участка N 422 Таганского района Москвы признал Hotels.com, LP виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, в среду суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей и владельца соцсети SnapChat на 10 миллионов рублей.
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Суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
Вчера, 17:56
 
ЭкономикаРОССИЯсудТуризм
 
 
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