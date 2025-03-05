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Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян - 05.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей сервис бронирования гостиниц Hotels.com за повторный отказ локализовать персональные... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T18:30+0300

2025-03-05T18:30+0300

2025-03-05T18:30+0300

экономика

россия

суд

туризм

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей сервис бронирования гостиниц Hotels.com за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка N 422 Таганского района Москвы признал Hotels.com, LP виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Кроме того, в среду суд оштрафовал за аналогичные правонарушения дочернюю компанию Amazon видеостриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, видеосервис Zoom на 15 миллионов рублей, фотохостинг Pinterest на 12 миллионов рублей и владельца соцсети SnapChat на 10 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, туризм