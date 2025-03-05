https://1prime.ru/20250305/torgovlya-855508399.html

Оборот розничной торговли в России в январе ускорил рост до 5,4%

Оборот розничной торговли в России в январе ускорил рост до 5,4% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в январе ускорил рост до 5,4%

Оборот розничной торговли в РФ в январе ускорил рост до 5,4% в годовом выражении с 5,2% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:07+0300

2025-03-05T19:07+0300

2025-03-05T19:07+0300

экономика

росстат

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе ускорил рост до 5,4% в годовом выражении с 5,2% в декабре, свидетельствуют данные Росстата. "Оборот розничной торговли в январе 2025 года составил 4 568,5 миллиарда рублей, или 105,4% (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года", - говорится в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе вырос на 5,6% и составил 2,229 триллиона рублей. Оборот непродовольственной розницы вырос на 5,1% - до 2,339 триллиона рублей. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составила 48,8%, непродовольственных товаров - 51,2% (в январе 2024 года - 48% и 52% соответственно). В январе оборот розничной торговли на 96,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,4% (в январе 2024 года - 96,2% и 3,8% соответственно).

https://1prime.ru/20250305/rosstat-855508149.html

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