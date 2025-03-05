https://1prime.ru/20250305/tramp-855506195.html

США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики

США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики - 05.03.2025, ПРАЙМ

США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T18:15+0300

2025-03-05T18:15+0300

2025-03-05T18:15+0300

экономика

пошлины

минторг сша

сша

дональд трамп

мексика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник. "Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV. По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля. "Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он. Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.

https://1prime.ru/20250305/ssha-855488461.html

сша

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пошлины, минторг сша, сша, дональд трамп, мексика