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США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики - 05.03.2025, ПРАЙМ
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:15+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник. "Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV. По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля. "Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он. Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.
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пошлины, минторг сша, сша, дональд трамп, мексика
Экономика, пошлины, Минторг США, США, Дональд Трамп, МЕКСИКА
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
Минторг США: Трамп может частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV.
По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля.
"Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он.
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.
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