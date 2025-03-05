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США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики - 05.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250305/tramp-855506195.html
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики - 05.03.2025, ПРАЙМ
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:15+0300
2025-03-05T18:15+0300
экономика
пошлины
минторг сша
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник. "Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV. По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля. "Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он. Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.
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пошлины, минторг сша, сша, дональд трамп, мексика
Экономика, пошлины, Минторг США, США, Дональд Трамп, МЕКСИКА
18:15 05.03.2025
 
США могут частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики

Минторг США: Трамп может частично ослабить пошлины, введенные против Канады и Мексики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 5 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV.
По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля.
"Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он.
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.
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