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Регионы в 2025 году получат порядка 5 тысяч единиц общественного транспорта - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Регионы в 2025 году получат порядка 5 тысяч единиц общественного транспорта
Регионы в 2025 году получат порядка 5 тысяч единиц общественного транспорта - 05.03.2025, ПРАЙМ
Регионы в 2025 году получат порядка 5 тысяч единиц общественного транспорта
Российские регионы в 2025 году в рамках программы по обновлению региональных парков общественного транспорта получат порядка 5 тысяч единиц транспортных... | 05.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские регионы в 2025 году в рамках программы по обновлению региональных парков общественного транспорта получат порядка 5 тысяч единиц транспортных средств, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. В октябре 2024 года Иванов сообщал, что для обеспечения к 2030 году доли городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные значения, не менее 85%, необходимо ежегодно поставлять регионам 5,5 тысячи транспортных средств. "В текущем году у нас по линии Минтранса - 6,6 миллиарда рублей на обновление общественного транспорта и рассчитываем те цифры, которые мы от коллег из Минпромторга получали - порядка 15 миллиардов рублей... порядка 5 тысяч транспортных средств мы должны обеспечить", - сказал Иванов в кулуарах заседания Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской Федерации. Также в октябре прошлого года Иванов уточнял, что субсидии будут распространяться на города с населением более 50 тысяч человек, а уровень субсидирования со стороны федерального бюджета будет составлять от 20 до 80% от базовой стоимости транспортного средства пропорционально численности населения региона.
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минпромторг, общественный транспорт, минтранс рф
Экономика, Минпромторг, общественный транспорт, Минтранс РФ
18:34 05.03.2025
 
Регионы в 2025 году получат порядка 5 тысяч единиц общественного транспорта

Минтранс: регионы РФ в 2025 году получат порядка 5 тысяч единиц общественного транспорта

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезентация электробуса в обновленном дизайне
Презентация электробуса в обновленном дизайне - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские регионы в 2025 году в рамках программы по обновлению региональных парков общественного транспорта получат порядка 5 тысяч единиц транспортных средств, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
В октябре 2024 года Иванов сообщал, что для обеспечения к 2030 году доли городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативные значения, не менее 85%, необходимо ежегодно поставлять регионам 5,5 тысячи транспортных средств.
"В текущем году у нас по линии Минтранса - 6,6 миллиарда рублей на обновление общественного транспорта и рассчитываем те цифры, которые мы от коллег из Минпромторга получали - порядка 15 миллиардов рублей... порядка 5 тысяч транспортных средств мы должны обеспечить", - сказал Иванов в кулуарах заседания Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах Российской Федерации.
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Минтранс намерен субсидировать общественный транспорт в регионах
19 ноября 2024, 15:51
Также в октябре прошлого года Иванов уточнял, что субсидии будут распространяться на города с населением более 50 тысяч человек, а уровень субсидирования со стороны федерального бюджета будет составлять от 20 до 80% от базовой стоимости транспортного средства пропорционально численности населения региона.
 
ЭкономикаМинпромторгобщественный транспортМинтранс РФ
 
 
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