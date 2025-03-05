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Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность для дропперов

Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность для дропперов - 05.03.2025, ПРАЙМ

Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность для дропперов

Уголовную ответственность для дропперов - подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - необходимо ввести в России. Об этом заявила глава | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T17:38+0300

2025-03-05T17:38+0300

2025-03-05T17:38+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

банк россия

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Уголовную ответственность для дропперов - подставных лиц в схемах по выводу и обналичиванию похищенных денег - необходимо ввести в России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. "Я хорошо отношусь. Уголовную ответственность надо вводить, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос президента о том, как она относится к введению уголовной ответственности дропперов. Набиуллина отметила важность проведения разъяснительной работы, чтобы информировать потенциальных дропперов о возможных последствиях их действий, учитывая, что среди них часто встречаются несовершеннолетние.Также глава ЦБ предложила предусмотреть систему, при которой первое нарушение может влечь за собой предупреждение, а повторные случаи должны наказываться в уголовном порядке. Она подчеркнула, что использование банковских карт дропперов является прямым содействием мошенникам в выводе похищенных денежных средств.

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финансы, эльвира набиуллина, банк россия