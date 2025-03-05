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США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ - 05.03.2025, ПРАЙМ
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США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ - 05.03.2025, ПРАЙМ
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ
США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:15+0300
2025-03-05T17:15+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Телеканал Fox Business цитирует Рэтклифа, который отметил, что "пауза" в предоставлении разведданных и оборонной помощи, которая имела место, вероятно, подходит к концу.По словам директора ЦРУ, приостановка помощи была предпринята для того, чтобы президент США Дональд Трамп мог оценить, насколько Владимир Зеленский искренен в своем стремлении к мирному урегулированию конфликта."Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - заметил Рэтклиф. Ранее сообщалось о напряженной встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросам прекращения огня и критики в адрес президента России Владимира Путина. Впоследствии возникли разногласия, приведшие к отмене подписания соглашения о совместной разработке украинских недр и досрочному завершению визита украинской делегации.После инцидента Зеленский выразил сожаление о произошедшем и заявил о своей готовности к скорейшим переговорам. Он также подчеркнул готовность работать под руководством Трампа для достижения мира и предложил ряд шагов, направленных на деэскалацию конфликта, включая освобождение пленных, перемирие в воздушном пространстве и на море. Дональд Трамп подтвердил получение письма от Владимира Зеленского, в котором украинский президент выражает готовность к проведению переговоров.
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вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, цру, владимир путин, киев, сша
Политика, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦРУ, Владимир Путин, Киев, США
17:15 05.03.2025
 
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ

Директор ЦРУ: США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф.
Телеканал Fox Business цитирует Рэтклифа, который отметил, что "пауза" в предоставлении разведданных и оборонной помощи, которая имела место, вероятно, подходит к концу.
По словам директора ЦРУ, приостановка помощи была предпринята для того, чтобы президент США Дональд Трамп мог оценить, насколько Владимир Зеленский искренен в своем стремлении к мирному урегулированию конфликта.
"Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - заметил Рэтклиф.
Ранее сообщалось о напряженной встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросам прекращения огня и критики в адрес президента России Владимира Путина. Впоследствии возникли разногласия, приведшие к отмене подписания соглашения о совместной разработке украинских недр и досрочному завершению визита украинской делегации.
После инцидента Зеленский выразил сожаление о произошедшем и заявил о своей готовности к скорейшим переговорам. Он также подчеркнул готовность работать под руководством Трампа для достижения мира и предложил ряд шагов, направленных на деэскалацию конфликта, включая освобождение пленных, перемирие в воздушном пространстве и на море.
Дональд Трамп подтвердил получение письма от Владимира Зеленского, в котором украинский президент выражает готовность к проведению переговоров.
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ПолитикаВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦРУВладимир ПутинКиевСША
 
 
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