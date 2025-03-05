https://1prime.ru/20250305/tsru-855503454.html
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ - 05.03.2025, ПРАЙМ
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ
США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:15+0300
2025-03-05T17:15+0300
2025-03-05T17:15+0300
политика
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
цру
владимир путин
киев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Телеканал Fox Business цитирует Рэтклифа, который отметил, что "пауза" в предоставлении разведданных и оборонной помощи, которая имела место, вероятно, подходит к концу.По словам директора ЦРУ, приостановка помощи была предпринята для того, чтобы президент США Дональд Трамп мог оценить, насколько Владимир Зеленский искренен в своем стремлении к мирному урегулированию конфликта."Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - заметил Рэтклиф. Ранее сообщалось о напряженной встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросам прекращения огня и критики в адрес президента России Владимира Путина. Впоследствии возникли разногласия, приведшие к отмене подписания соглашения о совместной разработке украинских недр и досрочному завершению визита украинской делегации.После инцидента Зеленский выразил сожаление о произошедшем и заявил о своей готовности к скорейшим переговорам. Он также подчеркнул готовность работать под руководством Трампа для достижения мира и предложил ряд шагов, направленных на деэскалацию конфликта, включая освобождение пленных, перемирие в воздушном пространстве и на море. Дональд Трамп подтвердил получение письма от Владимира Зеленского, в котором украинский президент выражает готовность к проведению переговоров.
https://1prime.ru/20250305/dannye-855500992.html
вашингтон
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, цру, владимир путин, киев, сша
Политика, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЦРУ, Владимир Путин, Киев, США
США могут скоро возобновить передачу разведданных Киеву, сообщили в ЦРУ
Директор ЦРУ: США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф.
Телеканал Fox Business цитирует Рэтклифа, который отметил, что "пауза" в предоставлении разведданных и оборонной помощи, которая имела место, вероятно, подходит к концу.
По словам директора ЦРУ, приостановка помощи была предпринята для того, чтобы президент США Дональд Трамп мог оценить, насколько Владимир Зеленский искренен в своем стремлении к мирному урегулированию конфликта.
"Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - заметил Рэтклиф.
Ранее сообщалось о напряженной встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросам прекращения огня и критики в адрес президента России Владимира Путина. Впоследствии возникли разногласия, приведшие к отмене подписания соглашения о совместной разработке украинских недр и досрочному завершению визита украинской делегации.
После инцидента Зеленский выразил сожаление о произошедшем и заявил о своей готовности к скорейшим переговорам. Он также подчеркнул готовность работать под руководством Трампа для достижения мира и предложил ряд шагов, направленных на деэскалацию конфликта, включая освобождение пленных, перемирие в воздушном пространстве и на море.
Дональд Трамп подтвердил получение письма от Владимира Зеленского, в котором украинский президент выражает готовность к проведению переговоров.
СМИ: США не будут передавать ВСУ данные для ударов по движущимся целям