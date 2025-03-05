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Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5% - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5%
Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5% - 05.03.2025, ПРАЙМ
Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5%
Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее, следует из данных Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:21+0300
2025-03-05T19:21+0300
энергетика
росстат
уголь
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее, следует из данных Росстата. Доля прибыльных угольных компаний составила 46,7% в прошедшем году против 68,5% годом ранее. Доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля больше только у компаний, занимающихся производством, передачей и распределением пара и горячей воды; кондиционированием воздуха (56,9%). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки до налогообложения) российских угольных компаний за 2024 год сложился отрицательным - 112,6 миллиарда рублей (в 2023 году он был положительным - 374,7 миллиарда рублей): прибыль за 2024 год упала на 68,3%, до 140,4 миллиарда рублей, а убыток вырос в 2,6 раза, до 253 миллиардов рублей. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, говорил губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до 4-летних минимумов. В итоге угольщики впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток.
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росстат, уголь
Энергетика, Росстат, уголь
19:21 05.03.2025
 
Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5%

Росстат: доля убыточных угольных компаний в 2024 году выросла до 53,3% с 31,5% в 2023 году

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее, следует из данных Росстата.
Доля прибыльных угольных компаний составила 46,7% в прошедшем году против 68,5% годом ранее.
Доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля больше только у компаний, занимающихся производством, передачей и распределением пара и горячей воды; кондиционированием воздуха (56,9%).
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Доля убыточных организаций в России в 2024 году выросла до 25,5%
Вчера, 19:16
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки до налогообложения) российских угольных компаний за 2024 год сложился отрицательным - 112,6 миллиарда рублей (в 2023 году он был положительным - 374,7 миллиарда рублей): прибыль за 2024 год упала на 68,3%, до 140,4 миллиарда рублей, а убыток вырос в 2,6 раза, до 253 миллиардов рублей.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, говорил губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до 4-летних минимумов. В итоге угольщики впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток.
 
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