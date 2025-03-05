https://1prime.ru/20250305/ugol-855509697.html

Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5%

Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Доля убыточных угольных компаний в России выросла за год до 53,3% с 31,5%

Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее, следует из данных Росстата. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:21+0300

2025-03-05T19:21+0300

2025-03-05T19:21+0300

энергетика

росстат

уголь

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее, следует из данных Росстата. Доля прибыльных угольных компаний составила 46,7% в прошедшем году против 68,5% годом ранее. Доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля больше только у компаний, занимающихся производством, передачей и распределением пара и горячей воды; кондиционированием воздуха (56,9%). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки до налогообложения) российских угольных компаний за 2024 год сложился отрицательным - 112,6 миллиарда рублей (в 2023 году он был положительным - 374,7 миллиарда рублей): прибыль за 2024 год упала на 68,3%, до 140,4 миллиарда рублей, а убыток вырос в 2,6 раза, до 253 миллиардов рублей. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, говорил губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. Параллельно с этим мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до 4-летних минимумов. В итоге угольщики впервые с ковидного 2020 года начали демонстрировать сальдированный убыток.

https://1prime.ru/20250305/rosstat-855509089.html

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росстат, уголь