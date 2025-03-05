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Премьер Молдавии исключил военную угрозу для страны со стороны России
Премьер Молдавии исключил военную угрозу для страны со стороны России - 05.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Молдавии исключил военную угрозу для страны со стороны России
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об отсутствии военной опасности для республики со стороны России, прокомментировав недавние высказывания президента... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T17:39+0300
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КИШИНЕВ, 5 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об отсутствии военной опасности для республики со стороны России, прокомментировав недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. Как сообщило издание Europe 1, Макрон, комментируя отказ США продолжать оказание помощи Украине, заявил на этой неделе, что это приведет к тому, что Россия якобы "направится в Молдавию, а возможно и дальше, в Румынию". "На данном этапе мы не видим, как Россия может достичь Молдавию военным путем. Вы заметили, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы перешли в безопасное место. Наша цель как страны — быть членами Европейского союза, где царят мир, безопасность и процветание", — заявил Речан на брифинге в Кишиневе. Нынешние власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду неоднократно обвиняли Москву в якобы существующих у нее планах дестабилизации ситуации в республике. В МИД РФ эти утверждения называли абсолютно необоснованными и бездоказательными.
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общество , россия, молдавия
Общество , РОССИЯ, МОЛДАВИЯ
Премьер Молдавии исключил военную угрозу для страны со стороны России
Премьер Молдавии Речан исключил военную угрозу для страны со стороны России
КИШИНЕВ, 5 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об отсутствии военной опасности для республики со стороны России, прокомментировав недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщило издание Europe 1, Макрон, комментируя отказ США продолжать оказание помощи Украине, заявил на этой неделе, что это приведет к тому, что Россия якобы "направится в Молдавию, а возможно и дальше, в Румынию".
"На данном этапе мы не видим, как Россия может достичь Молдавию военным путем. Вы заметили, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы перешли в безопасное место. Наша цель как страны — быть членами Европейского союза, где царят мир, безопасность и процветание", — заявил Речан на брифинге в Кишиневе.
Нынешние власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду неоднократно обвиняли Москву в якобы существующих у нее планах дестабилизации ситуации в республике. В МИД РФ эти утверждения называли абсолютно необоснованными и бездоказательными.
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