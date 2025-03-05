Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы - 05.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250305/uklonenie-855507353.html
Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы
Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы - 05.03.2025, ПРАЙМ
Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы
В отношении актера Глеба Калюжного, сыгравшего в сериале "Вампиры средней полосы", возбуждено уголовное дело по факту уклонения от службы в Вооруженных силах,... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:43+0300
2025-03-05T18:43+0300
вс рф
уголовное дело
актер
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/30/840383064_0:286:2983:1964_1920x0_80_0_0_2565adc6f5563b9537b5a5e6a280f97a.jpg
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. В отношении актера Глеба Калюжного, сыгравшего в сериале "Вампиры средней полосы", возбуждено уголовное дело по факту уклонения от службы в Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", - отметил собеседник агентства. Максимальное наказание по вменяемой актеру статье - лишение свободы на срок до двух лет. По информации ресурса "Кинопоиск", Калюжный играл в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3" и "Трудные подростки".
https://1prime.ru
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84038/30/840383064_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_ed8c5f41344b8d5c72b38db5bd688897.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс рф, уголовное дело, актер
ВС РФ, уголовное дело, актер
18:43 05.03.2025
 
Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы

Дело об уклонении от службы в армии завели на актера сериала "Вампиры средней полосы"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота призывной комиссии в Москве
Работа призывной комиссии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. В отношении актера Глеба Калюжного, сыгравшего в сериале "Вампиры средней полосы", возбуждено уголовное дело по факту уклонения от службы в Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", - отметил собеседник агентства.
Максимальное наказание по вменяемой актеру статье - лишение свободы на срок до двух лет.
По информации ресурса "Кинопоиск", Калюжный играл в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3" и "Трудные подростки".
 
ВС РФуголовное делоактер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала