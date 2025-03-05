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Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы

Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы - 05.03.2025, ПРАЙМ

Актера сериала "Вампиры средней полосы" подозревают в уклонении от службы

В отношении актера Глеба Калюжного, сыгравшего в сериале "Вампиры средней полосы", возбуждено уголовное дело по факту уклонения от службы в Вооруженных силах,... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T18:43+0300

2025-03-05T18:43+0300

2025-03-05T18:43+0300

вс рф

уголовное дело

актер

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. В отношении актера Глеба Калюжного, сыгравшего в сериале "Вампиры средней полосы", возбуждено уголовное дело по факту уклонения от службы в Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", - отметил собеседник агентства. Максимальное наказание по вменяемой актеру статье - лишение свободы на срок до двух лет. По информации ресурса "Кинопоиск", Калюжный играл в таких сериалах, как "Вампиры средней полосы", "Содержанки 3" и "Трудные подростки".

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вс рф, уголовное дело, актер