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Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишут СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
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Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишут СМИ
Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишут СМИ - 05.03.2025, ПРАЙМ
Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишут СМИ
Дочерняя компания немецкого автопроизводителя Volkswagen запустила план введения экстренных мер для защиты своего бизнеса в США на фоне введения Соединенными... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:25+0300
2025-03-05T19:25+0300
экономика
volkswagen
германия
сша
пошлины
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БЕРЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Дочерняя компания немецкого автопроизводителя Volkswagen запустила план введения экстренных мер для защиты своего бизнеса в США на фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин, сообщает издание Welt со ссылкой на Volkswagen Group of America. "В ответ на новые пошлины мы запускаем всеобъемлющий экстренный план, чтобы защитить наши точки продаж, цепочки поставок, дилеров и потребителей", - цитирует издание заявление дочки концерна. Отмечается, что Volkswagen Group of America принимает неотложные меры для обеспечения поставок в США на то время, пока рассматриваются необходимые "корректировки" производства и импорта. "Мы настоятельно призываем правительство США пересмотреть свое решение о введении пошлин, которые уже сказываются на американских рабочих местах, экономическом росте и семьях по всей стране", - подчеркнули в дочернем предприятии. В компании уверены, что новые тарифы окажут "разрушительное влияние на автомобильную отрасль" и нанесут ущерб как американским дилерам, так и их клиентам. США со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные тарифы в 10% на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и с поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
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volkswagen, германия, сша, пошлины
Экономика, Volkswagen, ГЕРМАНИЯ, США, пошлины
19:25 05.03.2025
 
Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишут СМИ

Welt: Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© flickr.com / Gerry Lauzon
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БЕРЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Дочерняя компания немецкого автопроизводителя Volkswagen запустила план введения экстренных мер для защиты своего бизнеса в США на фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин, сообщает издание Welt со ссылкой на Volkswagen Group of America.
"В ответ на новые пошлины мы запускаем всеобъемлющий экстренный план, чтобы защитить наши точки продаж, цепочки поставок, дилеров и потребителей", - цитирует издание заявление дочки концерна.
Отмечается, что Volkswagen Group of America принимает неотложные меры для обеспечения поставок в США на то время, пока рассматриваются необходимые "корректировки" производства и импорта.
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"Мы настоятельно призываем правительство США пересмотреть свое решение о введении пошлин, которые уже сказываются на американских рабочих местах, экономическом росте и семьях по всей стране", - подчеркнули в дочернем предприятии.
В компании уверены, что новые тарифы окажут "разрушительное влияние на автомобильную отрасль" и нанесут ущерб как американским дилерам, так и их клиентам.
США со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные тарифы в 10% на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и с поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.
 
ЭкономикаVolkswagenГЕРМАНИЯСШАпошлины
 
 
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