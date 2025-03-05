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Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении
Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении - 05.03.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении
Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении с 4,5% в декабре, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:20+0300
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2025-03-05T19:20+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении с 4,5% в декабре, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в январе 2025 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3%", - говорится в документе. Накануне глава Минэкономразвития России Максим Решетников говорил, что опережающие индикаторы свидетельствуют о признаках охлаждения экономики. По его словам, рост перестал быть фронтальным, замедлились темпы роста в ряде отраслей. При этом курирующий в правительстве экономику вице-премьер России Александр Новак в начале февраля охарактеризовал текущую ситуацию в экономике страны как управляемое охлаждение, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже он отмечал, что основная общая цель правительства и ЦБ - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина - обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях. По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.
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россия, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении
Минэкономразвития: рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рост ВВП России в январе замедлился до 3% в годовом выражении с 4,5% в декабре, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2025 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3%", - говорится в документе.
Накануне глава Минэкономразвития России Максим Решетников говорил, что опережающие индикаторы свидетельствуют о признаках охлаждения экономики. По его словам, рост перестал быть фронтальным, замедлились темпы роста в ряде отраслей.
Инфляция в России на 3 марта составила 10,07% в годовом выражении
При этом курирующий в правительстве экономику вице-премьер России Александр Новак в начале февраля охарактеризовал текущую ситуацию в экономике страны как управляемое охлаждение, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже он отмечал, что основная общая цель правительства и ЦБ - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина - обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.
По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.