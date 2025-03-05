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СК: применение ИИ при вымогательстве должно быть отягчающим обстоятельством - 05.03.2025, ПРАЙМ
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СК: применение ИИ при вымогательстве должно быть отягчающим обстоятельством
СК: применение ИИ при вымогательстве должно быть отягчающим обстоятельством - 05.03.2025, ПРАЙМ
СК: применение ИИ при вымогательстве должно быть отягчающим обстоятельством
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при вымогательстве. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:13+0300
2025-03-05T18:32+0300
александр бастрыкин
ск рф
владимир путин
россия
мошенничество
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при вымогательстве. "Я думаю, что статья 163 УК РФ (вымогательство), которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством. Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу.Президент России Владимир Путин назвал предложение Бастрыкина любопытным."Любопытно, использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство", - сказал глава государства."В преступных целях", - уточнил Бастрыкин.Российский президент провел аналогию с дорожным движением, когда при ДТП ответственность "прежде всего ответственность на владельце транспортного средства"."Можно подумать", - резюмировал Путин.
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александр бастрыкин, ск рф, владимир путин, россия, мошенничество
Александр Бастрыкин, СК РФ, Владимир Путин, РОССИЯ, мошенничество
18:13 05.03.2025 (обновлено: 18:32 05.03.2025)
 
СК: применение ИИ при вымогательстве должно быть отягчающим обстоятельством

Бастрыкин предложил считать отягчающим обстоятельством использование ИИ при вымогательстве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при вымогательстве.
"Я думаю, что статья 163 УК РФ (вымогательство), которая существует, должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, посвященном борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством.
Главный следователь России также предложил создать агентство по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству и единую информационную платформу.
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Президент России Владимир Путин назвал предложение Бастрыкина любопытным.
"Любопытно, использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство", - сказал глава государства.
"В преступных целях", - уточнил Бастрыкин.
Российский президент провел аналогию с дорожным движением, когда при ДТП ответственность "прежде всего ответственность на владельце транспортного средства".
"Можно подумать", - резюмировал Путин.
 
Александр БастрыкинСК РФВладимир ПутинРОССИЯмошенничество
 
 
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