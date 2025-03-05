https://1prime.ru/20250305/yuan-855508294.html

Курс юаня завершил торги ростом до 12,23 рубля

Курс юаня завершил торги ростом до 12,23 рубля - 05.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня завершил торги ростом до 12,23 рубля

Курс рубля по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:06+0300

2025-03-05T19:06+0300

2025-03-05T19:06+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек по отношению к предшествовавшему закрытию, до 12,23 рубля.

https://1prime.ru/20250305/kurs-855503859.html

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