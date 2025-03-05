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Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов - 05.03.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов

Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:24+0300

2025-03-05T19:24+0300

2025-03-05T19:24+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 12,23 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 3,11% - до 68,83 доллара за баррель. РУБЛЬ В РАВНОВЕСИИ Юань вырос на 0,56%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,18-12,35 рубля. "Рубль продолжает постепенно сдавать позиции. Юань на Мосбирже сегодня достигал 12,35 рубля, официальный доллар на завтра повышен до 89,78 рубля… В то же самое время импортеры постепенно восстанавливают свою активность после сезонного спада, соответственно, увеличивается и спрос на иностранные деньги", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Эксперт отметил стабилизацию геополитических ожиданий, на которых рубль стремительно укрепился в феврале. "Движения формируются в спокойном ключе, без избыточных колебаний и хаоса. Это значит, что у валютной секции достаточный запас прочности, чтобы дождаться появления геополитических новостей в равновесии", - сказал в свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Принципиально значимых для валютного рынка геополитических новостей пока не было. Анонс мартовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу не оказал заметного влияния на курс – чистые продажи юаней ЦБ должны вырасти с 5,6 лишь до 6 миллиардов рублей в сутки", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "В краткосрочной перспективе ждем устойчивого закрепления доллара над 90 рублей, юань может сместиться к 12,5-12,6 рубля. Это базовый сценарий. Валюты пошли вверх сразу по завершении налогового периода", - говорит Шепелев. Диапазон в 12,15-12,35 рубля за юань сохранит свою актуальность в четверг, считает Григорьев.

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