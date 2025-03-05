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ГД приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления

ГД приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления - 05.03.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон об общих принципах организации местного самоуправления

На заключительном заседании Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, определяющий общие принципы организации местного самоуправления (МСУ) в... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T16:49+0300

2025-03-05T16:49+0300

2025-03-05T16:49+0300

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. На заключительном заседании Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, определяющий общие принципы организации местного самоуправления (МСУ) в рамках единой системы публичной власти.Документ был внесен в Госдуму главой думского комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом в декабре 2021 года, в первом чтении он был принят в январе 2022 года. Законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России. Местное самоуправление определяется как форма самоорганизации граждан, признанная и гарантированная Конституцией РФ. Эта форма позволяет гражданам осуществлять свою власть и самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках законодательно установленных полномочий. Предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения).Ко второму чтению законопроекта межфракционной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным были внесены поправки, наделяющие регионы правом самостоятельно определять модель МСУ. Теперь субъекты РФ могут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему или сохранять двухуровневую (с сельскими и городскими поселениями). Кроме того, у регионов появится возможность частичного перехода на одноуровневую систему, сохраняя двухуровневую на отдельных территориях.Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что при определении системы местного самоуправления необходимо учитывать социально-экономические и исторические особенности каждого региона. По его мнению, в ряде субъектов первичный уровень власти эффективно интегрирован в систему управления, что обеспечивает близость к населению и оперативное решение проблем на уровне регионального руководства.Закон вступит в силу через 90 дней после его официальной публикации. Субъектам РФ необходимо принять собственные законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления в регионе, до 1 января 2027 года.

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вячеслав володин, андрей клишас, госдума, рф, общество