https://1prime.ru/20250305/zarplaty-855508671.html

Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1%

Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1% - 05.03.2025, ПРАЙМ

Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1%

Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные... | 05.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-05T19:10+0300

2025-03-05T19:10+0300

2025-03-05T19:10+0300

экономика

росстат

реальные зарплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была около 128,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,9%. В целом за год - 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. Минэкономразвития прогнозировало, что зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. В текущем году их рост, по оценке министерства, должен замедлиться до 7%.

https://1prime.ru/20250305/rosstat-855508149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, реальные зарплаты