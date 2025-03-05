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Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1%
Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1% - 05.03.2025, ПРАЙМ
Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1%
Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные... | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T19:10+0300
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экономика
росстат
реальные зарплаты
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была около 128,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,9%. В целом за год - 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. Минэкономразвития прогнозировало, что зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. В текущем году их рост, по оценке министерства, должен замедлиться до 7%.
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росстат, реальные зарплаты
Экономика, Росстат, реальные зарплаты
Реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1%
Росстат: реальные зарплаты россиян выросли в 2024 году на 9,1%
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была около 128,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,9%. В целом за год - 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году.
Минэкономразвития прогнозировало, что зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. В текущем году их рост, по оценке министерства, должен замедлиться до 7%.
Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%