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Золото умеренно дорожает
Золото умеренно дорожает - 05.03.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает
Стоимость золота умеренно растет в среду вечером после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, следует из данных торгов. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:38+0300
2025-03-05T18:38+0300
2025-03-05T18:38+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду вечером после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,89 доллара, или на 0,31% - до 2 929,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% - до 33,02 доллара за унцию. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч. Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, что влияет на динамику котировок золота. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу. Кроме того, американский Институт управления поставками в среду сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.
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золото, рынки
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду вечером после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,89 доллара, или на 0,31% - до 2 929,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% - до 33,02 доллара за унцию.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч.
Рынок золота на Московской бирже вырос на 18,7%
Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, что влияет на динамику котировок золота. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу.
Кроме того, американский Институт управления поставками в среду сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.