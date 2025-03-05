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Золото умеренно дорожает - 05.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250305/zoloto-855507224.html
Золото умеренно дорожает
Золото умеренно дорожает - 05.03.2025, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает
Стоимость золота умеренно растет в среду вечером после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, следует из данных торгов. | 05.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-05T18:38+0300
2025-03-05T18:38+0300
экономика
золото
рынки
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду вечером после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,89 доллара, или на 0,31% - до 2 929,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% - до 33,02 доллара за унцию. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч. Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, что влияет на динамику котировок золота. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу. Кроме того, американский Институт управления поставками в среду сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.
https://1prime.ru/20250305/zoloto-855487639.html
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золото, рынки
Экономика, золото, Рынки
18:38 05.03.2025
 
Золото умеренно дорожает

Золото умеренно дорожает после выхода статистики в США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду вечером после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,89 доллара, или на 0,31% - до 2 929,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% - до 33,02 доллара за унцию.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тысяч, в то время как аналитики ждали увеличения на 140 тысяч.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Рынок золота на Московской бирже вырос на 18,7%
Вчера, 12:45
Слабые данные по рынку труда могут указывать на возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, что влияет на динамику котировок золота. Официальная статистика по занятости в стране за февраль будет опубликована в пятницу.
Кроме того, американский Институт управления поставками в среду сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале неожиданно вырос - до 53,5% с уровня января в 52,8%.
 
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