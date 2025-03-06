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В Европе усилили охрану замороженных активов России

В Европе усилили охрану замороженных активов России - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Европе усилили охрану замороженных активов России

Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:35+0300

2025-03-06T14:35+0300

2025-03-06T14:35+0300

политика

бельгия

банк

охрана

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Расположенный в Брюсселе банк Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, был переведен под усиленную охрану, сообщает в четверг издание La Libre со ссылкой на итоги совместного журналистского расследования ряда европейских СМИ. По данным журналистов, дополнительная охрана была предоставлена директору Euroclear Валери Урбен, а также членам правления. Издание уточняет, что меры безопасности были усилены после пролета дрона в декабре 2024 года, в то время, когда в Брюсселе находился с визитом Владимир Зеленский. При этом в самом банке не комментируют данные об усиленной охране. "Являясь частью структуры международного финансового рынка, мы сохраняем бдительность и принимаем все необходимые меры для защиты наших сотрудников и офисов. Проводится постоянная оценка этих мер, но по соображениям безопасности мы не можем предоставить точные детали", - приводит издание слова представителя Euroclear. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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бельгия, банк, охрана, замороженные российские активы