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Минэкономики Германии заявило о продлении управления активами "Роснефти"

Минэкономики Германии заявило о продлении управления активами "Роснефти" - 06.03.2025, ПРАЙМ

Минэкономики Германии заявило о продлении управления активами "Роснефти"

Власти Германии на фоне антироссийских санкций, которые в Москве считают незаконными, продлевают внешнее управление активами российской государственной компании | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:59+0300

2025-03-06T18:59+0300

2025-03-06T18:59+0300

политика

германия

управление

активы

роснефть

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Власти Германии на фоне антироссийских санкций, которые в Москве считают незаконными, продлевают внешнее управление активами российской государственной компании "Роснефть" до 10 сентября 2025 года, говорится в заявлении министерства экономики ФРГ. Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года заявлял, что Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но это вопрос переговоров, к которым, по словам президента, готова "Роснефть". Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Федеральное правительство на основании закона об энергетической безопасности распорядилось продлить доверительное управление над Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) до 10 сентября 2025 года. Благодаря этому продлению Федеральное сетевое агентство продолжит контролировать Rosneft Deutschland, а также соответствующие доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург)", - говорится в сообщении. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей. В феврале этого года Путин назвал западные санкции незаконными и вредными для мировой торговли и для экономики. По его словам, эти санкции наносят ущерб и тем, кто эти санкции вводит. Российский лидер ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз повторяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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германия, управление, активы, роснефть