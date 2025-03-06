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Мосбиржа дважды понизила границу ценового коридора акций "Юнипро"
Мосбиржа дважды понизила границу ценового коридора акций "Юнипро" - 06.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа дважды понизила границу ценового коридора акций "Юнипро"
Московская биржа дважды за 10 минут понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих обыкновенных акций "Юнипро", следует из... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:05+0300
2025-03-06T12:05+0300
2025-03-06T12:05+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа дважды за 10 минут понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих обыкновенных акций "Юнипро", следует из сообщений торговой площадки. Акции "Юнипро" начали снижаться почти на 12% после публикации отчетности компании по МСФО за 2024 год. К 11.45 мск акции "Юнипро" снижались на 11,92%, до 2,3 рубля. До публикации отчетности акции "Юнипро" торговались вблизи цены предыдущего закрытия. Первое изменение значения нижней границы ценового коридора произошло в 11.32 мск - до 2,247 рубля и диапазона оценки рыночных рисков - до 1,98302 рубля, эквивалентно ставке 25%. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 06.03.2025, 11.38 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 2.115) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1.85082 руб., эквивалентно ставке 30.0%) ценной бумаги UPRO (Юнипро ао)", - указывается во втором сообщении торговой площадки. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в 2024 году выросла на 45% и составила 31,927 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 11%, до 49,1 миллиарда рублей. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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рынки, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Мосбиржа
Мосбиржа дважды понизила границу ценового коридора акций "Юнипро"
Мосбиржа дважды понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Юнипро"
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа дважды за 10 минут понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дешевеющих обыкновенных акций "Юнипро", следует из сообщений торговой площадки.
Акции "Юнипро" начали снижаться почти на 12% после публикации отчетности компании по МСФО за 2024 год. К 11.45 мск акции "Юнипро" снижались на 11,92%, до 2,3 рубля. До публикации отчетности акции "Юнипро" торговались вблизи цены предыдущего закрытия. Первое изменение значения нижней границы ценового коридора произошло в 11.32 мск - до 2,247 рубля и диапазона оценки рыночных рисков - до 1,98302 рубля, эквивалентно ставке 25%.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 06.03.2025, 11.38 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 2.115) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1.85082 руб., эквивалентно ставке 30.0%) ценной бумаги UPRO (Юнипро ао)", - указывается во втором сообщении торговой площадки.
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в 2024 году выросла на 45% и составила 31,927 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 11%, до 49,1 миллиарда рублей.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Мосбиржа расширит список доступных на торгах выходного дня инструментов