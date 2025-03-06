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Российский рынок акций ощутимо снизился

Российский рынок акций ощутимо снизился - 06.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций ощутимо снизился

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга ощутимо снизился - почти до 3200 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T19:44+0300

2025-03-06T19:44+0300

2025-03-06T21:19+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга ощутимо снизился - почти до 3200 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,71% - до 3207,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,2% до 1204,30 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,48%, до 1128,13 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался в минусе на фоне геополитического негатива. Попытки индекса Мосбиржи оттолкнуться вверх от уровня 3200 пунктов не имели успеха, и к закрытию основной сессии он оказался почти на этой отметке. "Российский рынок в четверг снижался после высказываний президента Франции днем ранее. Геополитика продолжает оказывать ключевое влияние на рынок, так как может отразиться не только на экономике ряда компаний, но и денежно-кредитной политике Банка России через воздействие на проинфляционные факторы", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Юнипро" (-13,6%), "Мосэнерго" (-3%), "Хэдхантера" (-2,5%), "Совкомфлота" (-2,3%). Подорожали бумаги "Русала" (+1,8%), НЛМК (+1,6%), "Северстали" (+2,6%). Стоимость нефти к 19.32 мск снижалась на 0,4% - до 69 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4% до 103,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский долговой рынок в четверг отыгрывал позитив от значимого замедления недельной инфляции, рынок акций же остается в основном под влиянием геополитики, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В пятницу динамика рынка акций продолжит определяться геополитикой, но в целом в отсутствие особо негативных новостей индекс Мосбиржи может остаться выше 3200 пунктов", - добавляет он. Российский рынок к завершению сессии отступил от дневных минимумов и важных поддержек 3180 и 1110 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Это на данный момент сохраняет краткосрочный "бычий" тренд", - полагает она. Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" считает, что индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в диапазоне 3185-3285 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, снижение