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В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках

В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках - 06.03.2025, ПРАЙМ

В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках

Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:51+0300

2025-03-06T10:51+0300

2025-03-06T10:54+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". "В феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тысяч рублей для квартир всех типов комнатности. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Сокращению медианной стоимости способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир - в среднем на 13,7% по всем городам-миллионникам", - говорится в сообщении.Самое сильное падение арендных ставок зафиксировано в Самаре (почти на 5%), Санкт-Петербурге, Москве (все на 4%) и Ростове-на-Дону (на 3%). Однако в некоторых городах, таких как Нижний Новгород и Екатеринбург, арендные ставки возросли на 3%. Подчеркивается, что снижение ставок сопровождается ростом предложения, в то время как спрос на аренду жилья восстанавливается, но медленно.

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недвижимость, бизнес, общество