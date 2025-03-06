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В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках - 06.03.2025, ПРАЙМ
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках
Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:51+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". "В феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тысяч рублей для квартир всех типов комнатности. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Сокращению медианной стоимости способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир - в среднем на 13,7% по всем городам-миллионникам", - говорится в сообщении.Самое сильное падение арендных ставок зафиксировано в Самаре (почти на 5%), Санкт-Петербурге, Москве (все на 4%) и Ростове-на-Дону (на 3%). Однако в некоторых городах, таких как Нижний Новгород и Екатеринбург, арендные ставки возросли на 3%. Подчеркивается, что снижение ставок сопровождается ростом предложения, в то время как спрос на аренду жилья восстанавливается, но медленно.
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недвижимость, бизнес, общество
Недвижимость, Бизнес, Общество
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках
"Яндекс Аренда": съемные квартиры подешевели за февраль в городах-миллионниках на 2%
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда".
"В феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тысяч рублей для квартир всех типов комнатности. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Сокращению медианной стоимости способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир - в среднем на 13,7% по всем городам-миллионникам", - говорится в сообщении.
Самое сильное падение арендных ставок зафиксировано в Самаре (почти на 5%), Санкт-Петербурге, Москве (все на 4%) и Ростове-на-Дону (на 3%). Однако в некоторых городах, таких как Нижний Новгород и Екатеринбург, арендные ставки возросли на 3%. Подчеркивается, что снижение ставок сопровождается ростом предложения, в то время как спрос на аренду жилья восстанавливается, но медленно.
Эксперт спрогнозировал глобальные изменения в сфере аренды жилья