Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250306/arenda-855524286.html
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках - 06.03.2025, ПРАЙМ
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках
Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:51+0300
2025-03-06T10:54+0300
недвижимость
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030326_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_35de8626e93efd409dea7c4318712681.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда". "В феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тысяч рублей для квартир всех типов комнатности. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Сокращению медианной стоимости способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир - в среднем на 13,7% по всем городам-миллионникам", - говорится в сообщении.Самое сильное падение арендных ставок зафиксировано в Самаре (почти на 5%), Санкт-Петербурге, Москве (все на 4%) и Ростове-на-Дону (на 3%). Однако в некоторых городах, таких как Нижний Новгород и Екатеринбург, арендные ставки возросли на 3%. Подчеркивается, что снижение ставок сопровождается ростом предложения, в то время как спрос на аренду жилья восстанавливается, но медленно.
https://1prime.ru/20250227/zhile-855322189.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030326_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_48a3ae1aa5977fbcbb4b4993ad26629b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество
Недвижимость, Бизнес, Общество
10:51 06.03.2025 (обновлено: 10:54 06.03.2025)
 
В России подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках

"Яндекс Аренда": съемные квартиры подешевели за февраль в городах-миллионниках на 2%

© fotolia.com / RidoНе все кредиты одинаково полезны
Не все кредиты одинаково полезны - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© fotolia.com / Rido
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Съемные квартиры в российских городах-миллионниках подешевели за февраль в среднем на 2% - до 35 тысяч рублей в месяц, подсчитал сервис "Яндекс Аренда".
"В феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тысяч рублей для квартир всех типов комнатности. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Сокращению медианной стоимости способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир - в среднем на 13,7% по всем городам-миллионникам", - говорится в сообщении.
Самое сильное падение арендных ставок зафиксировано в Самаре (почти на 5%), Санкт-Петербурге, Москве (все на 4%) и Ростове-на-Дону (на 3%). Однако в некоторых городах, таких как Нижний Новгород и Екатеринбург, арендные ставки возросли на 3%. Подчеркивается, что снижение ставок сопровождается ростом предложения, в то время как спрос на аренду жилья восстанавливается, но медленно.
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Эксперт спрогнозировал глобальные изменения в сфере аренды жилья
27 февраля, 15:59
 
НедвижимостьБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала