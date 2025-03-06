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Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто
Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто - 06.03.2025, ПРАЙМ
Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто
Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились в феврале 2025 года. По... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T08:00+0300
2025-03-06T08:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились в феврале 2025 года. По сравнению с январём средняя цена нового автомобиля увеличилась как у иностранных, так и отечественных марок.В феврале активность в сегменте новых автомобилей продолжила замедление. Количество активных объявлений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Показатель средней стоимости автомобиля китайских марок достиг 3,74 миллиона рублей, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Средняя цена отечественного автомобиля поднялась на 1% – до 1,6 миллиона рублей. Существенно, на 8,4%, увеличилась средняя стоимость автомобиля не представленных официально марок, превысив 9,4 миллиона рублей.Ульяновская (-10,4%; 2,4 млн рублей), Оренбургская (-8,8%; 2,82 млн рублей) области и Ставропольский край (-8,8%; 2,75 млн рублей) стали в феврале лидерами по темпам снижения средней стоимости. Следом идут Красноярский (2,58 млн рублей) и Краснодарский край (3,36 млн рублей), где снижение средней стоимости составило 5,7 и 4 процента соответственно. В целом, по итогам февраля средняя цена снизилась в 8 регионах.Столичные регионы возглавили список территорий, где в последний месяц зимы средняя стоимость нового автомобиля увеличилась. В Москве она составила 5,31 миллиона рублей, на 6% выше, чем в январе. В Санкт-Петербурге показатель составил 3,41 миллиона рублей или плюс пять процентов от январских значений.В феврале лишь у одной отечественной модели – Москвич 3 – зафиксировано снижение средней стоимости. По сравнению с январём она сократилась на 1,7%, до 1,83 миллиона рублей. Кроме него в список попали седан Kaiyi E5 (-4,2%; 2,1 млн рублей), электрокроссовер Voyah Free (-2%; 6 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-1,7%; 9,53 млн рублей) и Jetta VS5 (-1,5%; 3,18 млн рублей).Рейтинг самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил седан Hongqi H5 (6%; 4,86 млн рублей). За ним идут Lada Largus (3,1%; 1,79 млн рублей) и кроссовер Haval F7, чья средняя стоимость увеличилась на 2,6% – до 3,27 миллиона рублей.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
08:00 06.03.2025
 
Названы регионы России, в которых снизилась стоимость нового авто

Авто.ру Оценка: средняя стоимость нового авто снизилась в восьми регионах России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей и определили, цены на какие модели сильнее всего изменились в феврале 2025 года. По сравнению с январём средняя цена нового автомобиля увеличилась как у иностранных, так и отечественных марок.
В феврале активность в сегменте новых автомобилей продолжила замедление. Количество активных объявлений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Показатель средней стоимости автомобиля китайских марок достиг 3,74 миллиона рублей, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Средняя цена отечественного автомобиля поднялась на 1% – до 1,6 миллиона рублей. Существенно, на 8,4%, увеличилась средняя стоимость автомобиля не представленных официально марок, превысив 9,4 миллиона рублей.
Ульяновская (-10,4%; 2,4 млн рублей), Оренбургская (-8,8%; 2,82 млн рублей) области и Ставропольский край (-8,8%; 2,75 млн рублей) стали в феврале лидерами по темпам снижения средней стоимости. Следом идут Красноярский (2,58 млн рублей) и Краснодарский край (3,36 млн рублей), где снижение средней стоимости составило 5,7 и 4 процента соответственно. В целом, по итогам февраля средняя цена снизилась в 8 регионах.
Столичные регионы возглавили список территорий, где в последний месяц зимы средняя стоимость нового автомобиля увеличилась. В Москве она составила 5,31 миллиона рублей, на 6% выше, чем в январе. В Санкт-Петербурге показатель составил 3,41 миллиона рублей или плюс пять процентов от январских значений.
В феврале лишь у одной отечественной модели – Москвич 3 – зафиксировано снижение средней стоимости. По сравнению с январём она сократилась на 1,7%, до 1,83 миллиона рублей. Кроме него в список попали седан Kaiyi E5 (-4,2%; 2,1 млн рублей), электрокроссовер Voyah Free (-2%; 6 млн рублей), минивэн Voyah Dream (-1,7%; 9,53 млн рублей) и Jetta VS5 (-1,5%; 3,18 млн рублей).
Рейтинг самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил седан Hongqi H5 (6%; 4,86 млн рублей). За ним идут Lada Largus (3,1%; 1,79 млн рублей) и кроссовер Haval F7, чья средняя стоимость увеличилась на 2,6% – до 3,27 миллиона рублей.
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Цены на авто в России падают из-за низкого курса валют
4 марта, 13:55
 
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