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ВТБ отметил двукратное снижение выдачи автокредитов
ВТБ отметил двукратное снижение выдачи автокредитов - 06.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ отметил двукратное снижение выдачи автокредитов
Выдачи автокредитов в России в феврале остались на уровне января, 84 миллиарда рублей, при этом сократились в два раза в сравнении с февралем прошлого года,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:33+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России в феврале остались на уровне января, 84 миллиарда рублей, при этом сократились в два раза в сравнении с февралем прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, в феврале рынок автокредитования остался на уровне января и составил 84 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года выдачи сократились в 2 раза", - говорится в сообщении. Всего с начала года выдачи автокредитов в России, по оценке банка, составили более 169 миллиардов рублей - на 44% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования, считают в ВТБ. "Охлаждение" в сегменте автокредитования продолжается, несмотря на небольшой рост февраля к январю: на рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года. По нашим прогнозам, превзойти прошлогодние показатели рынку в этом году не удастся", - приводит пресс-служба слова вице-президента, начальника управления партнерских продаж авто ВТБ Константина Каракалова. В структуре сделок самого ВТБ по итогам февраля на новые авто пришлось около 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. В феврале клиенты банка оформляли автокредиты в среднем на шесть лет, срок практически не изменился относительно февраля 2024 года. Лидерами по объему автокредитования в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (1,7 миллиарда рублей), Краснодар и Краснодарский край (487 миллионов рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (486 миллионов рублей), а также Ставрополь и Ставропольский край (460 миллионов рублей).
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бизнес, россия, втб, банки
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ВТБ, Банки
ВТБ отметил двукратное снижение выдачи автокредитов
ВТБ: выдачи автокредитов сократились в два раза в сравнении с февралем прошлого года
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России в феврале остались на уровне января, 84 миллиарда рублей, при этом сократились в два раза в сравнении с февралем прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ.
"По оценке ВТБ, в феврале рынок автокредитования остался на уровне января и составил 84 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года выдачи сократились в 2 раза", - говорится в сообщении.
Всего с начала года выдачи автокредитов в России, по оценке банка, составили более 169 миллиардов рублей - на 44% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования, считают в ВТБ.
"Охлаждение" в сегменте автокредитования продолжается, несмотря на небольшой рост февраля к январю: на рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года. По нашим прогнозам, превзойти прошлогодние показатели рынку в этом году не удастся", - приводит пресс-служба слова вице-президента, начальника управления партнерских продаж авто ВТБ Константина Каракалова.
В структуре сделок самого ВТБ по итогам февраля на новые авто пришлось около 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. В феврале клиенты банка оформляли автокредиты в среднем на шесть лет, срок практически не изменился относительно февраля 2024 года.
Лидерами по объему автокредитования в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (1,7 миллиарда рублей), Краснодар и Краснодарский край (487 миллионов рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (486 миллионов рублей), а также Ставрополь и Ставропольский край (460 миллионов рублей).
В России в 2024 году снизилась средняя сумма автомобильного кредита