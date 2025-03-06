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Минпромторг увеличит скидки по льготным автокредитам в новых регионах - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг увеличит скидки по льготным автокредитам в новых регионах
Минпромторг увеличит скидки по льготным автокредитам в новых регионах - 06.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг увеличит скидки по льготным автокредитам в новых регионах
Минпромторг России готов донастроить механизм стимулирования спроса на отечественные автомобили, в том числе рассмотреть предложение об увеличении скидки на... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:17+0300
2025-03-06T17:17+0300
бизнес
михаил мишустин
минпромторг
госдума
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России готов донастроить механизм стимулирования спроса на отечественные автомобили, в том числе рассмотреть предложение об увеличении скидки на автомобиль в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия - За правду" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить до 2030 года программу льготного автокредитования. Они также предложили предоставить скидку в 30% от стоимости машины для жителей новых регионов РФ и районов Крайнего Севера. "Программа льготного автокредитования направлена на создание более выгодных условий для покупки отечественных автомобилей для граждан, наиболее остро нуждающихся в поддержке. При этом меры стимулирования спроса - это гибкий инструмент, который Минпромторг России готов оперативно донастраивать в зависимости от динамики рынка. Предложение об увеличении скидки для жителей новых регионов Российской Федерации будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали в Минпромторге РФ. Там добавили также, что срок действия программы не ограничен 2026 годом и на данный момент федеральным законом о бюджете предусмотрено финансирование на ближайшую трехлетку. В 2025 году на реализацию программы будет направлено 36 миллиардов рублей, а в 2026 и 2027 годах - по 37,7 миллиарда рублей. "Это рекордные объемы за все время действия данного инструмента", - уточнили в министерстве. Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока - 25%. На электромобили она составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей.
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бизнес, михаил мишустин, минпромторг, госдума
Бизнес, Михаил Мишустин, Минпромторг, Госдума
17:17 06.03.2025
 
Минпромторг увеличит скидки по льготным автокредитам в новых регионах

Минпромторг намерен увеличить скидки по льготным автокредитам в новых регионах

© fotolia.com / Kurhan%Автокредит
%Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России готов донастроить механизм стимулирования спроса на отечественные автомобили, в том числе рассмотреть предложение об увеличении скидки на автомобиль в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее депутаты Госдумы от фракции партии "Справедливая Россия - За правду" направили обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить до 2030 года программу льготного автокредитования. Они также предложили предоставить скидку в 30% от стоимости машины для жителей новых регионов РФ и районов Крайнего Севера.
"Программа льготного автокредитования направлена на создание более выгодных условий для покупки отечественных автомобилей для граждан, наиболее остро нуждающихся в поддержке. При этом меры стимулирования спроса - это гибкий инструмент, который Минпромторг России готов оперативно донастраивать в зависимости от динамики рынка. Предложение об увеличении скидки для жителей новых регионов Российской Федерации будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали в Минпромторге РФ.
Там добавили также, что срок действия программы не ограничен 2026 годом и на данный момент федеральным законом о бюджете предусмотрено финансирование на ближайшую трехлетку. В 2025 году на реализацию программы будет направлено 36 миллиардов рублей, а в 2026 и 2027 годах - по 37,7 миллиарда рублей. "Это рекордные объемы за все время действия данного инструмента", - уточнили в министерстве.
Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Базовая скидка на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока - 25%. На электромобили она составляет 35%, но не более 925 тысяч рублей.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования
Вчера, 09:32
 
БизнесМихаил МишустинМинпромторгГосдума
 
 
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