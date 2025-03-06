https://1prime.ru/20250306/banki-855520226.html
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам - 06.03.2025, ПРАЙМ
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:15+0300
2025-03-06T09:15+0300
2025-03-06T09:15+0300
экономика
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег россиян, сообщают "Ведомости".Согласно изданию, россияне не намерены лишаться высоких доходов в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Ведущие страховые компании, такие как "Согаз", "Росгосстрах", "Ингосстрах", "Ренессанс Страхование" и "Альфа Страхование", уже представили в конце прошлого года или готовятся представить такие полисы в начале 2025 года.Крупные банки, такие как ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк также используют этот продукт. В издании заметили, что нововведение позволит клиентам банков увеличить гибкость и безопасность своих инвестиций, что сделает депозиты более привлекательными для потребителей.
https://1prime.ru/20250305/stavki-855504636.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2513a73798c5a818372c6a4c5faf1f61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
"Ведомости": банки активно запускают страховки от потери процентов по вкладам
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег россиян, сообщают
"Ведомости".
Согласно изданию, россияне не намерены лишаться высоких доходов в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Ведущие страховые компании, такие как "Согаз", "Росгосстрах", "Ингосстрах", "Ренессанс Страхование" и "Альфа Страхование", уже представили в конце прошлого года или готовятся представить такие полисы в начале 2025 года.
Крупные банки, такие как ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк также используют этот продукт. В издании заметили, что нововведение позволит клиентам банков увеличить гибкость и безопасность своих инвестиций, что сделает депозиты более привлекательными для потребителей.
Ставки по вкладам у большинства крупнейших банков опустились ниже 20%