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Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам

Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам - 06.03.2025, ПРАЙМ

Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам

Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:15+0300

2025-03-06T09:15+0300

2025-03-06T09:15+0300

экономика

банки

финансы

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег россиян, сообщают "Ведомости".Согласно изданию, россияне не намерены лишаться высоких доходов в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Ведущие страховые компании, такие как "Согаз", "Росгосстрах", "Ингосстрах", "Ренессанс Страхование" и "Альфа Страхование", уже представили в конце прошлого года или готовятся представить такие полисы в начале 2025 года.Крупные банки, такие как ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк также используют этот продукт. В издании заметили, что нововведение позволит клиентам банков увеличить гибкость и безопасность своих инвестиций, что сделает депозиты более привлекательными для потребителей.

https://1prime.ru/20250305/stavki-855504636.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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