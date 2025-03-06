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Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам - 06.03.2025, ПРАЙМ
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:15+0300
2025-03-06T09:15+0300
экономика
банки
финансы
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег россиян, сообщают "Ведомости".Согласно изданию, россияне не намерены лишаться высоких доходов в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Ведущие страховые компании, такие как "Согаз", "Росгосстрах", "Ингосстрах", "Ренессанс Страхование" и "Альфа Страхование", уже представили в конце прошлого года или готовятся представить такие полисы в начале 2025 года.Крупные банки, такие как ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк также используют этот продукт. В издании заметили, что нововведение позволит клиентам банков увеличить гибкость и безопасность своих инвестиций, что сделает депозиты более привлекательными для потребителей.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
09:15 06.03.2025
 
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам

"Ведомости": банки активно запускают страховки от потери процентов по вкладам

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российские банки активно вводят на рынок страхование от потери процентов при досрочном изъятии средств на депозите, в ответ на значительный приток денег россиян, сообщают "Ведомости".
Согласно изданию, россияне не намерены лишаться высоких доходов в случае непредвиденных жизненных ситуаций. Ведущие страховые компании, такие как "Согаз", "Росгосстрах", "Ингосстрах", "Ренессанс Страхование" и "Альфа Страхование", уже представили в конце прошлого года или готовятся представить такие полисы в начале 2025 года.
Крупные банки, такие как ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк также используют этот продукт. В издании заметили, что нововведение позволит клиентам банков увеличить гибкость и безопасность своих инвестиций, что сделает депозиты более привлекательными для потребителей.
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