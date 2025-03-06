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Москва предложила Минску синхронизировать действия в развитии БПЛА - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Москва предложила Минску синхронизировать действия в развитии БПЛА
Москва предложила Минску синхронизировать действия в развитии БПЛА - 06.03.2025, ПРАЙМ
Москва предложила Минску синхронизировать действия в развитии БПЛА
Россия предлагает Белоруссии синхронизировать действия в вопросе развития беспилотных авиационных систем, заявил заместитель руководителя администрации... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:07+0300
2025-03-06T12:07+0300
россия
белоруссия
технологии
максим орешкин
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МИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Белоруссии синхронизировать действия в вопросе развития беспилотных авиационных систем, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Было бы правильно синхронизировать наши действия, чтобы мы работали в едином регулярном пространстве", - приводит слова Орешкина госагентство Белта. В числе перспективных направлений сотрудничества Орешкин прежде всего назвал развитие беспилотных авиационных систем. По его словам, они могут эффективно использоваться в экономике, в том числе в логистике, сельском хозяйстве и энергетике. Говоря о цифровых платформах, он сообщил, что любые белорусские производители через платформенные решения сразу получают доступ к любой точке российского рынка. Как сообщает Белта, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает выставку новейших российских беспилотников, ему представили перспективные направления сотрудничества с Россией. В числе экспонатов выставки - дроны для сельского хозяйства, мониторинга местности, грузовые дроны. Например, комплекс Gemini от компании "Геоскан" используется для аэрофотосъемки. Благодаря компактности аппарата возможна съемка в городской среде и местах со сложным рельефом. Используется в том числе для создания 3D-моделей памятников культуры и маркшейдерских работ. БПЛА "Стрекоза" ("Лаборатория будущего") позволяет отслеживать состояние ЛЭП и ремонтировать провода прямо в воздухе. Еще один экспонат - SeaDrone, разработанный ООО "Дрон Солюшнс". Это всепогодный БПЛА, который умеет садиться на воду и работать даже в экстремальных условиях северных широт. Он способен выполнять задачи по видеосъемке и переносу грузов весом до 5 кг. Испытания дрона проводились в Карском море в Арктике. ОG-40Е производства компании "Глори Эйр" - дрон самолетного типа, оборудованный электрическим двигателем и оснащенный парашютной системой, предназначенной для осуществления внештатных посадок
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россия, белоруссия, технологии, максим орешкин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Технологии, Максим Орешкин
12:07 06.03.2025
 
Москва предложила Минску синхронизировать действия в развитии БПЛА

Орешкин: Москва предложила Минску синхронизировать действия в развитии БПЛА

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Белоруссии синхронизировать действия в вопросе развития беспилотных авиационных систем, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Было бы правильно синхронизировать наши действия, чтобы мы работали в едином регулярном пространстве", - приводит слова Орешкина госагентство Белта.
В числе перспективных направлений сотрудничества Орешкин прежде всего назвал развитие беспилотных авиационных систем. По его словам, они могут эффективно использоваться в экономике, в том числе в логистике, сельском хозяйстве и энергетике. Говоря о цифровых платформах, он сообщил, что любые белорусские производители через платформенные решения сразу получают доступ к любой точке российского рынка.
Как сообщает Белта, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает выставку новейших российских беспилотников, ему представили перспективные направления сотрудничества с Россией. В числе экспонатов выставки - дроны для сельского хозяйства, мониторинга местности, грузовые дроны.
Например, комплекс Gemini от компании "Геоскан" используется для аэрофотосъемки. Благодаря компактности аппарата возможна съемка в городской среде и местах со сложным рельефом. Используется в том числе для создания 3D-моделей памятников культуры и маркшейдерских работ.
БПЛА "Стрекоза" ("Лаборатория будущего") позволяет отслеживать состояние ЛЭП и ремонтировать провода прямо в воздухе. Еще один экспонат - SeaDrone, разработанный ООО "Дрон Солюшнс". Это всепогодный БПЛА, который умеет садиться на воду и работать даже в экстремальных условиях северных широт. Он способен выполнять задачи по видеосъемке и переносу грузов весом до 5 кг. Испытания дрона проводились в Карском море в Арктике. ОG-40Е производства компании "Глори Эйр" - дрон самолетного типа, оборудованный электрическим двигателем и оснащенный парашютной системой, предназначенной для осуществления внештатных посадок
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РОССИЯБЕЛОРУССИЯТехнологииМаксим Орешкин
 
 
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