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РЖД начали продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей

РЖД начали продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей - 06.03.2025, ПРАЙМ

РЖД начали продавать билеты со скидкой 50 процентов для детей

РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следовании со скидкой для детей от 10 до 18 лет в размере 50%, и бумажную справку уже не надо предъявлять,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:09+0300

2025-03-06T16:09+0300

2025-03-06T16:46+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следовании со скидкой для детей от 10 до 18 лет в размере 50%, и бумажную справку уже не надо предъявлять, сообщили РИА Новости в компании. Правительство РФ в среду опубликовало документ об установлении постоянной в течении всего года скидки 50% на проезд в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет. Новый подход устанавливает льготу на проезд для всех детей – граждан РФ за счёт государственной поддержки на круглогодичной основе, а не с сентября по май, как раньше. "Продажа билетов на лето - 1 июня - открылась с 4 марта, и мы тоже там предусмотрели скидку 50%", - сообщили РИА Новости в РЖД. Скидка в размере 50% от взрослого тарифа будет предоставляться при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих во внутрироссийском сообщении (кроме скоростных), а также в вагоны 2 и 3 классов моторвагонного подвижного состава. В купе двухэтажных поездов цена билета для детей будет сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне. "Важно, что для получения льготы теперь не нужно предъявлять справку из школы о том, что ребёнок обучается в среднем общеобразовательном учреждении по очной форме обучения. Льготой теперь могут воспользоваться все дети от 10 до 18 лет независимо от формы обучения (школьники, студенты колледжей, техникумов, училищ, вузов или находящиеся на домашнем обучении)", - говорится в сообщении РЖД. "Всё действует уже с сегодняшнего дня", - ответили РИА Новости в РЖД на вопрос, с сегодняшнего ли дня не нужна справка. Компания добавляет, что при посадке в поезд потребуется только свидетельство о рождении или паспорт (для детей старше 14 лет). Начиная с 2016 года скидку в размере 50% в летний период (с 1 июня по 31 августа) детям от 10 до 18 лет предоставляли РЖД за свой счёт. За 9 лет ею воспользовались 24,5 миллиона детей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд, бизнес