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Чистая прибыль Московской биржи выросла на 30% в 2024 году - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Московской биржи выросла на 30% в 2024 году
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 30% в 2024 году - 06.03.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 30% в 2024 году
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2024 году выросла на 30,4% и составила 79,247 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:52+0300
2025-03-06T10:50+0300
мосбиржа
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2024 году выросла на 30,4% и составила 79,247 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.Как следует из данных таблицы в сообщении биржи, чистая прибыль за год выросла на 30,4%, до 79,247 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 25,5%, до 103,201 миллиарда рублей."Благодаря высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуску новых продуктов и услуг комиссионные доходы достигли 63 миллиардов рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов – 43%. На фоне роста процентных ставок в рублях чистый процентный доход составил 81,9 миллиарда рублей. Операционный доход – 145,1 миллиарда рублей. Операционные расходы – 46,3 миллиарда рублей. Соотношение расходов и доходов – 31,9%. Скорректированная чистая прибыль – 80,1 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении торговой площадки.Капитализация рынка акций на 31 декабря 2024 года составила 53,2 триллиона рублей (523,4 миллиарда долларов). Комиссионные доходы рынка акций выросли на 44,7% при увеличении объемов торгов на 43,1%. "На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость. В течение года ежемесячно сделки заключали более 3,6 миллиона клиентов", - уточнили на бирже.Отмечается, что комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 24,3% при увеличении объемов торгов на 14,8% (без учета однодневных облигаций). Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 35,4%. Объем торгов вырос на 27,1%. Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 33,5%. Объем торгов увеличился на 23,7%, указывает биржа.Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 4,4%, говорится в сообщении. Средняя стоимость активов на хранении выросла на 10,5%. На площадке уточнили, что различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций РЕПО в НРД.В прошлом году более 5 миллионов новых частных инвесторов открыли брокерские счета на Мосбирже, в результате их общее количество на конец года достигло 35,1 миллиона человек. В настоящее время почти 36 миллионов человек имеют брокерские счета на Мосбирже, резюмирует площадка.
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мосбиржа
Мосбиржа
09:52 06.03.2025 (обновлено: 10:50 06.03.2025)
 
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 30% в 2024 году

Мосбиржа: чистая прибыль по МСФО выросла на 30% в 2024 году

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2024 году выросла на 30,4% и составила 79,247 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.
Как следует из данных таблицы в сообщении биржи, чистая прибыль за год выросла на 30,4%, до 79,247 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 25,5%, до 103,201 миллиарда рублей.
"Благодаря высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуску новых продуктов и услуг комиссионные доходы достигли 63 миллиардов рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов – 43%. На фоне роста процентных ставок в рублях чистый процентный доход составил 81,9 миллиарда рублей. Операционный доход – 145,1 миллиарда рублей. Операционные расходы – 46,3 миллиарда рублей. Соотношение расходов и доходов – 31,9%. Скорректированная чистая прибыль – 80,1 миллиарда рублей", - также говорится в сообщении торговой площадки.
Капитализация рынка акций на 31 декабря 2024 года составила 53,2 триллиона рублей (523,4 миллиарда долларов). Комиссионные доходы рынка акций выросли на 44,7% при увеличении объемов торгов на 43,1%. "На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость. В течение года ежемесячно сделки заключали более 3,6 миллиона клиентов", - уточнили на бирже.
Отмечается, что комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 24,3% при увеличении объемов торгов на 14,8% (без учета однодневных облигаций). Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 35,4%. Объем торгов вырос на 27,1%. Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 33,5%. Объем торгов увеличился на 23,7%, указывает биржа.
Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 4,4%, говорится в сообщении. Средняя стоимость активов на хранении выросла на 10,5%. На площадке уточнили, что различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций РЕПО в НРД.
В прошлом году более 5 миллионов новых частных инвесторов открыли брокерские счета на Мосбирже, в результате их общее количество на конец года достигло 35,1 миллиона человек. В настоящее время почти 36 миллионов человек имеют брокерские счета на Мосбирже, резюмирует площадка.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
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