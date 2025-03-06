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Биржи АТР растут вслед за позитивом на рынках США - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Биржи АТР растут вслед за позитивом на рынках США
Биржи АТР растут вслед за позитивом на рынках США - 06.03.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут вслед за позитивом на рынках США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут вслед за позитивом на рынках США, свидетельствуют данные... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T07:57+0300
2025-03-06T07:57+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут вслед за позитивом на рынках США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,01%, до 3 377,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81%, до 2 091,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,65%, до 24 220 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,61%, до 2 573,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,49%, до 8 101,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 1,07%, до 37 777,5 пункта. Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов среды на биржах США. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 1,46%. Индексы Dow Jones и S&P 500 также поднялись - на 1,14% и 1,12% соответственно. Рынки обращают внимание на статистику по экономике США. Индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале поднялся до 53,5% с уровня января в 52,8%, хотя аналитики предполагали снижение показателя.
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рынки, торги, сша, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынки, Торги, США, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
07:57 06.03.2025
 
Биржи АТР растут вслед за позитивом на рынках США

Биржи АТР растут вслед за позитивом на рынках США

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут вслед за позитивом на рынках США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,01%, до 3 377,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81%, до 2 091,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,65%, до 24 220 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,61%, до 2 573,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,49%, до 8 101,4 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 1,07%, до 37 777,5 пункта.
Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов среды на биржах США. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 1,46%. Индексы Dow Jones и S&P 500 также поднялись - на 1,14% и 1,12% соответственно.
Рынки обращают внимание на статистику по экономике США. Индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале поднялся до 53,5% с уровня января в 52,8%, хотя аналитики предполагали снижение показателя.
 
РынкиТоргиСШАМОСКВААзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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