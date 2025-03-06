Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250306/bolnichnyy-855486005.html
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году - 06.03.2025, ПРАЙМ
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T02:02+0300
2025-03-06T02:02+0300
больничные
оформление больничного
оплата больничного
общество
бизнес
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Выплаты по больничному листу в России в последние годы существенно увеличиваются. Не стал исключением и 2025 год - сейчас по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году это было чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие еще сильнее вырастет и составит 6,8 тысяч рублей в день.Расчет больничного происходит следующим образом: количество дней, умноженное на процент выплат по стажу, деленное на 100 и умноженное на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт. Необходимый для максимальной выплаты стаж - 8 лет.“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, - добавила она.В свою очередь, на фоне роста заработных плат увеличились и социальные отчисления, которые работодатели платят в Социальный фонд. Таким образом, дефицит последнего сокращается.Данные меры направлены на поддержку граждан в рамках социально-ориентированной политики государства. Также необходимо отметить, что увеличение выплат будет способствовать сохранению дохода в период болезни, что в свою очередь благоприятно отразится на покупательной способности граждан, резюмировала Коваленко.
https://1prime.ru/20241213/meditsina-853474023.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
больничные, оформление больничного, оплата больничного, общество , бизнес, социальный фонд
больничные, оформление больничного, оплата больничного, Общество , Бизнес, Социальный фонд
02:02 06.03.2025
 
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году

Эксперт Коваленко: выплата по больничному листу резко выросла в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Выплаты по больничному листу в России в последние годы существенно увеличиваются. Не стал исключением и 2025 год - сейчас по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году это было чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие еще сильнее вырастет и составит 6,8 тысяч рублей в день.
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше
13 декабря 2024, 04:04
Расчет больничного происходит следующим образом: количество дней, умноженное на процент выплат по стажу, деленное на 100 и умноженное на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт. Необходимый для максимальной выплаты стаж - 8 лет.
“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, - добавила она.
В свою очередь, на фоне роста заработных плат увеличились и социальные отчисления, которые работодатели платят в Социальный фонд. Таким образом, дефицит последнего сокращается.
Данные меры направлены на поддержку граждан в рамках социально-ориентированной политики государства. Также необходимо отметить, что увеличение выплат будет способствовать сохранению дохода в период болезни, что в свою очередь благоприятно отразится на покупательной способности граждан, резюмировала Коваленко.
 
больничныеоформление больничногооплата больничногоОбществоБизнесСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала