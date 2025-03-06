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Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году - 06.03.2025, ПРАЙМ
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T02:02+0300
2025-03-06T02:02+0300
2025-03-06T02:02+0300
больничные
оформление больничного
оплата больничного
общество
бизнес
социальный фонд
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Выплаты по больничному листу в России в последние годы существенно увеличиваются. Не стал исключением и 2025 год - сейчас по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году это было чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие еще сильнее вырастет и составит 6,8 тысяч рублей в день.Расчет больничного происходит следующим образом: количество дней, умноженное на процент выплат по стажу, деленное на 100 и умноженное на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт. Необходимый для максимальной выплаты стаж - 8 лет.“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, - добавила она.В свою очередь, на фоне роста заработных плат увеличились и социальные отчисления, которые работодатели платят в Социальный фонд. Таким образом, дефицит последнего сокращается.Данные меры направлены на поддержку граждан в рамках социально-ориентированной политики государства. Также необходимо отметить, что увеличение выплат будет способствовать сохранению дохода в период болезни, что в свою очередь благоприятно отразится на покупательной способности граждан, резюмировала Коваленко.
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больничные, оформление больничного, оплата больничного, общество , бизнес, социальный фонд
больничные, оформление больничного, оплата больничного, Общество , Бизнес, Социальный фонд
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Эксперт Коваленко: выплата по больничному листу резко выросла в 2025 году
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Выплаты по больничному листу в России в последние годы существенно увеличиваются. Не стал исключением и 2025 год - сейчас по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году это было чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие еще сильнее вырастет и составит 6,8 тысяч рублей в день.
Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше
Расчет больничного происходит следующим образом: количество дней, умноженное на процент выплат по стажу, деленное на 100 и умноженное на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт. Необходимый для максимальной выплаты стаж - 8 лет.
“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, - добавила она.
В свою очередь, на фоне роста заработных плат увеличились и социальные отчисления, которые работодатели платят в Социальный фонд. Таким образом, дефицит последнего сокращается.
Данные меры направлены на поддержку граждан в рамках социально-ориентированной политики государства. Также необходимо отметить, что увеличение выплат будет способствовать сохранению дохода в период болезни, что в свою очередь благоприятно отразится на покупательной способности граждан, резюмировала Коваленко.