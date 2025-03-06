https://1prime.ru/20250306/bolnichnyy-855486005.html

Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году

Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году - 06.03.2025, ПРАЙМ

Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году

Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T02:02+0300

2025-03-06T02:02+0300

2025-03-06T02:02+0300

больничные

оформление больничного

оплата больничного

общество

бизнес

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Выплаты по больничному листу резко выросли в этом году - это поможет гражданам сохранить доход в период болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Выплаты по больничному листу в России в последние годы существенно увеличиваются. Не стал исключением и 2025 год - сейчас по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году это было чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие еще сильнее вырастет и составит 6,8 тысяч рублей в день.Расчет больничного происходит следующим образом: количество дней, умноженное на процент выплат по стажу, деленное на 100 и умноженное на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт. Необходимый для максимальной выплаты стаж - 8 лет.“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, - добавила она.В свою очередь, на фоне роста заработных плат увеличились и социальные отчисления, которые работодатели платят в Социальный фонд. Таким образом, дефицит последнего сокращается.Данные меры направлены на поддержку граждан в рамках социально-ориентированной политики государства. Также необходимо отметить, что увеличение выплат будет способствовать сохранению дохода в период болезни, что в свою очередь благоприятно отразится на покупательной способности граждан, резюмировала Коваленко.

https://1prime.ru/20241213/meditsina-853474023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

больничные, оформление больничного, оплата больничного, общество , бизнес, социальный фонд