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Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС
Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС - 06.03.2025, ПРАЙМ
Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС
Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, ждет консенсусного решения объединения по этому поводу, заявил глава МИД Зимбабве Амон Мурвира по итогам... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:38+0300
2025-03-06T13:38+0300
2025-03-06T13:41+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, ждет консенсусного решения объединения по этому поводу, заявил глава МИД Зимбабве Амон Мурвира по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. "В настоящее время мы убеждаемся в том, что страна соответствует всем требованиям, предъявляемым БРИКС. Конечно, мы подаем свою заявку и ожидаем ответа", - сказал он, отметив, что решение о членстве страны в объединении будет консенсусным. Говоря об украинском конфликте, Мурвира отметил, что Зимбабве всегда выступала за его мирное разрешение. "Любой, кто хочет способствовать разрешению этой ситуации, не может выступать за продолжение боевых действий. Мы выступаем против любого движения к эскалации", - добавил зимбабвийский министр.
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зимбабве, брикс
Политика, ЗИМБАБВЕ, БРИКС
Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС
Глава МИД Зимбабве Мурвира сообщил, что страна подала заявку в БРИКС
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, ждет консенсусного решения объединения по этому поводу, заявил глава МИД Зимбабве Амон Мурвира по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"В настоящее время мы убеждаемся в том, что страна соответствует всем требованиям, предъявляемым БРИКС. Конечно, мы подаем свою заявку и ожидаем ответа", - сказал он, отметив, что решение о членстве страны в объединении будет консенсусным.
Говоря об украинском конфликте, Мурвира отметил, что Зимбабве всегда выступала за его мирное разрешение.
"Любой, кто хочет способствовать разрешению этой ситуации, не может выступать за продолжение боевых действий. Мы выступаем против любого движения к эскалации", - добавил зимбабвийский министр.
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