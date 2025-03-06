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Премьер Чехии назвал преждевременной дискуссию о "ядерном зонтике" Франции

Премьер Чехии назвал преждевременной дискуссию о "ядерном зонтике" Франции - 06.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Чехии назвал преждевременной дискуссию о "ядерном зонтике" Франции

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременной дискуссию о возможности создания общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:59+0300

2025-03-06T13:59+0300

2025-03-06T13:59+0300

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БРАТИСЛАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременной дискуссию о возможности создания общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия, сообщило издание Denník N. "По мнению Фиалы, дискуссия о расширении французского "ядерного зонтика" на европейских партнеров преждевременна. Он приветствует желание Франции предложить свой ядерный потенциал, но перед созданием автономных систем, по его словам, должно быть понятно, с каких позиций могли бы уйти США", - говорится в сообщении издания. По его мнению, пишет издание, об этой теме можно размышлять, но на данный момент гарантии безопасности Европы тесно связаны с сотрудничеством с США. Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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