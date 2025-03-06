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США могут делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC
США могут делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC - 06.03.2025, ПРАЙМ
США могут делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC
Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:26+0300
2025-03-06T14:26+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По данным телеканала, некоторые бывшие сотрудники разведки полагают, что администрация президента США может сократить направленный против России сбор разведывательной информации, так как США, вероятно, "больше не рассматривают Россию как главную угрозу". "Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация (президента США - ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении телеканала. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг также сообщила, что администрация Трампа уже могла договориться с Россией о "кибер-разрядке", то есть об отказе от агрессивных кибератак, сообщает NBC. Некоторые союзники США при этом обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" администрации Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники. По данным NBC, в числе таких стран - Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный с США разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее, как отмечает телеканал, власти Великобритании, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.
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nbc, сша, дональд трамп
Политика, NBC, США, Дональд Трамп
США могут делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC
NBC: администрация Трампа может начать делиться с Россией конфиденциальными данными
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки.
По данным телеканала, некоторые бывшие сотрудники разведки полагают, что администрация президента США может сократить направленный против России сбор разведывательной информации, так как США, вероятно, "больше не рассматривают Россию как главную угрозу".
"Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация (президента США - ред.) даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении телеканала.
Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг также сообщила, что администрация Трампа уже могла договориться с Россией о "кибер-разрядке", то есть об отказе от агрессивных кибератак, сообщает NBC.
Некоторые союзники США при этом обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" администрации Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники. По данным NBC, в числе таких стран - Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный с США разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.
Тем не менее, как отмечает телеканал, власти Великобритании, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ