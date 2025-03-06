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Дефицит торгового баланса США вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США вырос сильнее прогноза - 06.03.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в январе подскочил на 33,3 миллиарда долларов, или на 34% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 131,4 миллиарда... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:37+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в январе подскочил на 33,3 миллиарда долларов, или на 34% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 131,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 127,4 миллиарда долларов с первоначального значения декабря в 98,4 миллиарда, которое было пересмотрено до 98,1 миллиарда долларов.
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сша, торговый баланс
Экономика, США, торговый баланс
Дефицит торгового баланса США вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в январе вырос до 131,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в январе подскочил на 33,3 миллиарда долларов, или на 34% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 131,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 127,4 миллиарда долларов с первоначального значения декабря в 98,4 миллиарда, которое было пересмотрено до 98,1 миллиарда долларов.
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