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ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов

ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов - 06.03.2025, ПРАЙМ

ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:22+0300

2025-03-06T10:22+0300

2025-03-06T10:56+0300

экономика

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технологии

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов из Китая. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.Отмечается, что расследование было начато после жалобы компании "Эл 6" (на 42,2% принадлежит "Ренове", основал которую Виктор Вексельберг). Китай является единственным производителем данной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Согласно предоставленным данным, в 2023-2024 годах китайские графитовые электроды были проданы в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка Китая, что привело к демпинговой марже в 28,6%. Антидемпинговое расследование позволит выяснить, нарушаются ли правила международной торговли и принимать соответствующие меры для защиты от демпинговых практик.

https://1prime.ru/20250304/kitay-855454417.html

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еэк, китай, технологии