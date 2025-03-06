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ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов
ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов - 06.03.2025, ПРАЙМ
ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:22+0300
2025-03-06T10:22+0300
2025-03-06T10:56+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов из Китая. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.Отмечается, что расследование было начато после жалобы компании "Эл 6" (на 42,2% принадлежит "Ренове", основал которую Виктор Вексельберг). Китай является единственным производителем данной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Согласно предоставленным данным, в 2023-2024 годах китайские графитовые электроды были проданы в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка Китая, что привело к демпинговой марже в 28,6%. Антидемпинговое расследование позволит выяснить, нарушаются ли правила международной торговли и принимать соответствующие меры для защиты от демпинговых практик.
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еэк, китай, технологии
Экономика, ЕЭК, КИТАЙ, Технологии
ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов
ЕЭК начала антидемпинговое расследование против китайских электродов
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов из Китая. Об этом сообщают
"Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.
Отмечается, что расследование было начато после жалобы компании "Эл 6" (на 42,2% принадлежит "Ренове", основал которую Виктор Вексельберг). Китай является единственным производителем данной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Согласно предоставленным данным, в 2023-2024 годах китайские графитовые электроды были проданы в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка Китая, что привело к демпинговой марже в 28,6%. Антидемпинговое расследование позволит выяснить, нарушаются ли правила международной торговли и принимать соответствующие меры для защиты от демпинговых практик.
Китай начал расследование в отношении оптоволоконных продуктов из США