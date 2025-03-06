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ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов
ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов - 06.03.2025, ПРАЙМ
ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:22+0300
2025-03-06T10:56+0300
экономика
еэк
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технологии
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов из Китая. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.Отмечается, что расследование было начато после жалобы компании "Эл 6" (на 42,2% принадлежит "Ренове", основал которую Виктор Вексельберг). Китай является единственным производителем данной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Согласно предоставленным данным, в 2023-2024 годах китайские графитовые электроды были проданы в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка Китая, что привело к демпинговой марже в 28,6%. Антидемпинговое расследование позволит выяснить, нарушаются ли правила международной торговли и принимать соответствующие меры для защиты от демпинговых практик.
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еэк, китай, технологии
Экономика, ЕЭК, КИТАЙ, Технологии
10:22 06.03.2025 (обновлено: 10:56 06.03.2025)
 
ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов

ЕЭК начала антидемпинговое расследование против китайских электродов

© Фото : Евразийская экономическая комиссияЗдание ЕЭК
Здание ЕЭК - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : Евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 28 февраля антидемпинговое расследование в отношении графитовых электродов из Китая. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.
Отмечается, что расследование было начато после жалобы компании "Эл 6" (на 42,2% принадлежит "Ренове", основал которую Виктор Вексельберг). Китай является единственным производителем данной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Согласно предоставленным данным, в 2023-2024 годах китайские графитовые электроды были проданы в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка Китая, что привело к демпинговой марже в 28,6%. Антидемпинговое расследование позволит выяснить, нарушаются ли правила международной торговли и принимать соответствующие меры для защиты от демпинговых практик.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Китай начал расследование в отношении оптоволоконных продуктов из США
4 марта, 14:27
 
ЭкономикаЕЭККИТАЙТехнологии
 
 
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