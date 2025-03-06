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Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/eksperty-855515793.html
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики - 06.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики
Снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T03:16+0300
2025-03-06T03:16+0300
экономика
мировая экономика
канада
мексика
сша
анастасия прикладова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении; последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет, а для мексиканской дольше, она больше пострадает, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. "Канада и Мексика могут столкнуться со спадом в экономике из-за снижения стоимости экспорта на 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении", - считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Эксперт отметила что степень снижения ВВП в конечном итоге будет зависеть от срока действия тарифов. Если, например, их отменят уже этим летом, что экономика двух стран снизится лишь на 1%. ВВП Канады по итогам прошлого года вырос на 1,5%, Мексики - на 1%. КТО ПОСТРАДАЕТ БОЛЬШЕ Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что чувствительнее всего последствия от введения пошлин будут для Мексики. Канада и США будут испытывать макроэкономические последствия - замедление роста ВВП и ускорение инфляции. "Однако в США и Канаде последствия могут сказываться в течение двух-трех лет, а в Мексике дольше, так как ее экономика очень сильно зависит от американского рынка. Затем эффекты начнут затухать", - отметил Данильцев. Он добавил, что относительные размеры ущерба от тарифов для стран будут следующими: меньше всего для США и больше всего - для Мексики. "В то же время, абсолютная цена потери, например 1% прироста ВВП, для США примерно в три раза больше, чем для Мексики и Канады из-за размеров экономики. Поэтому абсолютные потери, например размеров ВВП, для США могут быть сопоставимы или даже больше, чем в совокупности для Канады и Мексики", - отметил эксперт НИУ ВШЭ. При этом из-за высокой степени взаимозависимости экономик Мексики, Канады и США эффект введения Трампом ввозных пошлин на товары из соседних стран "будет разнонаправленным", считает эксперт РЭУ имени Г.В. Плеханова. Например, поставки из Канады и Мексики по действующим контрактам с твердыми ценами будут без изменений - бремя уплаты пошлин ляжет на американский бизнес и население. "Производители конечной продукции чаще всего работают со своими дистрибьюторами и дилерами по ценам, установленным в начале года, редко пересматривая их, тем более в меньшую сторону", - объяснила Прикладова. В то же время цены на сырьевые товары постоянно меняются, поэтому с этой точки зрения канадские и мексиканские поставщики находятся в менее выгодном положении. Американские импортеры будут стремиться получить скидку в 20%, чтобы нивелировать тариф в 25% независимо от типа товаров. "Более вероятным такой сценарий видится по поставкам сырья", - считает эксперт. Как следствие, сельскохозяйственные и добывающие предприятия Канады и Мексики рискуют потерять до 20% доходов. Это будет компенсировано, прежде всего, за счет снижения зарплат рабочих, сокращения численности персонала. "Хотя компании с более широкой географией поставок будут стараться переориентировать часть товаропотоков на другие рынки, скорее всего, с предоставлением скидки", - заключила Прикладова.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, канада, мексика, сша, анастасия прикладова, дональд трамп, ес, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, МЕКСИКА, США, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, ЕС, НИУ ВШЭ, ВШЭ
03:16 06.03.2025
 
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики

Экономист Прикладова: снижение стоимости экспорта Канады и Мексики может привести к спаду

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении; последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет, а для мексиканской дольше, она больше пострадает, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
"Канада и Мексика могут столкнуться со спадом в экономике из-за снижения стоимости экспорта на 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении", - считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Эксперт отметила что степень снижения ВВП в конечном итоге будет зависеть от срока действия тарифов. Если, например, их отменят уже этим летом, что экономика двух стран снизится лишь на 1%.
ВВП Канады по итогам прошлого года вырос на 1,5%, Мексики - на 1%.
КТО ПОСТРАДАЕТ БОЛЬШЕ
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что чувствительнее всего последствия от введения пошлин будут для Мексики. Канада и США будут испытывать макроэкономические последствия - замедление роста ВВП и ускорение инфляции. "Однако в США и Канаде последствия могут сказываться в течение двух-трех лет, а в Мексике дольше, так как ее экономика очень сильно зависит от американского рынка. Затем эффекты начнут затухать", - отметил Данильцев.
Он добавил, что относительные размеры ущерба от тарифов для стран будут следующими: меньше всего для США и больше всего - для Мексики. "В то же время, абсолютная цена потери, например 1% прироста ВВП, для США примерно в три раза больше, чем для Мексики и Канады из-за размеров экономики. Поэтому абсолютные потери, например размеров ВВП, для США могут быть сопоставимы или даже больше, чем в совокупности для Канады и Мексики", - отметил эксперт НИУ ВШЭ.
При этом из-за высокой степени взаимозависимости экономик Мексики, Канады и США эффект введения Трампом ввозных пошлин на товары из соседних стран "будет разнонаправленным", считает эксперт РЭУ имени Г.В. Плеханова. Например, поставки из Канады и Мексики по действующим контрактам с твердыми ценами будут без изменений - бремя уплаты пошлин ляжет на американский бизнес и население. "Производители конечной продукции чаще всего работают со своими дистрибьюторами и дилерами по ценам, установленным в начале года, редко пересматривая их, тем более в меньшую сторону", - объяснила Прикладова.
В то же время цены на сырьевые товары постоянно меняются, поэтому с этой точки зрения канадские и мексиканские поставщики находятся в менее выгодном положении. Американские импортеры будут стремиться получить скидку в 20%, чтобы нивелировать тариф в 25% независимо от типа товаров. "Более вероятным такой сценарий видится по поставкам сырья", - считает эксперт.
Как следствие, сельскохозяйственные и добывающие предприятия Канады и Мексики рискуют потерять до 20% доходов. Это будет компенсировано, прежде всего, за счет снижения зарплат рабочих, сокращения численности персонала. "Хотя компании с более широкой географией поставок будут стараться переориентировать часть товаропотоков на другие рынки, скорее всего, с предоставлением скидки", - заключила Прикладова.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАМЕКСИКАСШААнастасия ПрикладоваДональд ТрампЕСНИУ ВШЭВШЭ
 
 
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