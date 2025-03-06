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Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики - 06.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики
Снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T03:16+0300
2025-03-06T03:16+0300
2025-03-06T03:16+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении; последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет, а для мексиканской дольше, она больше пострадает, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
"Канада и Мексика могут столкнуться со спадом в экономике из-за снижения стоимости экспорта на 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении", - считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Эксперт отметила что степень снижения ВВП в конечном итоге будет зависеть от срока действия тарифов. Если, например, их отменят уже этим летом, что экономика двух стран снизится лишь на 1%.
ВВП Канады по итогам прошлого года вырос на 1,5%, Мексики - на 1%.
КТО ПОСТРАДАЕТ БОЛЬШЕ
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что чувствительнее всего последствия от введения пошлин будут для Мексики. Канада и США будут испытывать макроэкономические последствия - замедление роста ВВП и ускорение инфляции. "Однако в США и Канаде последствия могут сказываться в течение двух-трех лет, а в Мексике дольше, так как ее экономика очень сильно зависит от американского рынка. Затем эффекты начнут затухать", - отметил Данильцев.
Он добавил, что относительные размеры ущерба от тарифов для стран будут следующими: меньше всего для США и больше всего - для Мексики. "В то же время, абсолютная цена потери, например 1% прироста ВВП, для США примерно в три раза больше, чем для Мексики и Канады из-за размеров экономики. Поэтому абсолютные потери, например размеров ВВП, для США могут быть сопоставимы или даже больше, чем в совокупности для Канады и Мексики", - отметил эксперт НИУ ВШЭ.
При этом из-за высокой степени взаимозависимости экономик Мексики, Канады и США эффект введения Трампом ввозных пошлин на товары из соседних стран "будет разнонаправленным", считает эксперт РЭУ имени Г.В. Плеханова. Например, поставки из Канады и Мексики по действующим контрактам с твердыми ценами будут без изменений - бремя уплаты пошлин ляжет на американский бизнес и население. "Производители конечной продукции чаще всего работают со своими дистрибьюторами и дилерами по ценам, установленным в начале года, редко пересматривая их, тем более в меньшую сторону", - объяснила Прикладова.
В то же время цены на сырьевые товары постоянно меняются, поэтому с этой точки зрения канадские и мексиканские поставщики находятся в менее выгодном положении. Американские импортеры будут стремиться получить скидку в 20%, чтобы нивелировать тариф в 25% независимо от типа товаров. "Более вероятным такой сценарий видится по поставкам сырья", - считает эксперт.
Как следствие, сельскохозяйственные и добывающие предприятия Канады и Мексики рискуют потерять до 20% доходов. Это будет компенсировано, прежде всего, за счет снижения зарплат рабочих, сокращения численности персонала. "Хотя компании с более широкой географией поставок будут стараться переориентировать часть товаропотоков на другие рынки, скорее всего, с предоставлением скидки", - заключила Прикладова.
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мировая экономика, канада, мексика, сша, анастасия прикладова, дональд трамп, ес, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, МЕКСИКА, США, Анастасия Прикладова, Дональд Трамп, ЕС, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперты оценили последствия американских пошлин для Канады и Мексики
Экономист Прикладова: снижение стоимости экспорта Канады и Мексики может привести к спаду
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении; последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет, а для мексиканской дольше, она больше пострадает, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
"Канада и Мексика могут столкнуться со спадом в экономике из-за снижения стоимости экспорта на 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении", - считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Эксперт отметила что степень снижения ВВП в конечном итоге будет зависеть от срока действия тарифов. Если, например, их отменят уже этим летом, что экономика двух стран снизится лишь на 1%.
ВВП Канады по итогам прошлого года вырос на 1,5%, Мексики - на 1%.
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, что чувствительнее всего последствия от введения пошлин будут для Мексики. Канада и США будут испытывать макроэкономические последствия - замедление роста ВВП и ускорение инфляции. "Однако в США и Канаде последствия могут сказываться в течение двух-трех лет, а в Мексике дольше, так как ее экономика очень сильно зависит от американского рынка. Затем эффекты начнут затухать", - отметил Данильцев.
Он добавил, что относительные размеры ущерба от тарифов для стран будут следующими: меньше всего для США и больше всего - для Мексики. "В то же время, абсолютная цена потери, например 1% прироста ВВП, для США примерно в три раза больше, чем для Мексики и Канады из-за размеров экономики. Поэтому абсолютные потери, например размеров ВВП, для США могут быть сопоставимы или даже больше, чем в совокупности для Канады и Мексики", - отметил эксперт НИУ ВШЭ.
При этом из-за высокой степени взаимозависимости экономик Мексики, Канады и США эффект введения Трампом ввозных пошлин на товары из соседних стран "будет разнонаправленным", считает эксперт РЭУ имени Г.В. Плеханова. Например, поставки из Канады и Мексики по действующим контрактам с твердыми ценами будут без изменений - бремя уплаты пошлин ляжет на американский бизнес и население. "Производители конечной продукции чаще всего работают со своими дистрибьюторами и дилерами по ценам, установленным в начале года, редко пересматривая их, тем более в меньшую сторону", - объяснила Прикладова.
В то же время цены на сырьевые товары постоянно меняются, поэтому с этой точки зрения канадские и мексиканские поставщики находятся в менее выгодном положении. Американские импортеры будут стремиться получить скидку в 20%, чтобы нивелировать тариф в 25% независимо от типа товаров. "Более вероятным такой сценарий видится по поставкам сырья", - считает эксперт.
Как следствие, сельскохозяйственные и добывающие предприятия Канады и Мексики рискуют потерять до 20% доходов. Это будет компенсировано, прежде всего, за счет снижения зарплат рабочих, сокращения численности персонала. "Хотя компании с более широкой географией поставок будут стараться переориентировать часть товаропотоков на другие рынки, скорее всего, с предоставлением скидки", - заключила Прикладова.