https://1prime.ru/20250306/elektroenergiya-855548891.html
Франция будет продавать атомную электроэнергию Европе через аукцион
Франция будет продавать атомную электроэнергию Европе через аукцион - 06.03.2025, ПРАЙМ
Франция будет продавать атомную электроэнергию Европе через аукцион
Французская энергокомпания EDF планирует продавать атомную электроэнергию европейским компаниям через аукционы, говорится в коммюнике компании. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:55+0300
2025-03-06T20:55+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF планирует продавать атомную электроэнергию европейским компаниям через аукционы, говорится в коммюнике компании. "(Компания – ред.) планирует предложить широкий выбор контрактов на закупку низкоуглеродного электричества на среднюю и долгосрочную перспективу, чтобы снизить негативное влияние для клиентов со стороны волатильности цен на оптовых рынках… через аукционный механизм в европейском масштабе ", - говорится в релизе. Отмечается, что электричество будет предложено приобрести компаниям, которые имеют физическое присутствие во Франции, даже если, как отмечает агентство Франс Пресс, в дальнейшем электричество сможет быть перепродано за рубеж. С помощью такого механизма EDF планирует продавать 10 терраватт-часов электричества в год, поставки начнутся 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20250306/frantsiya-855547032.html
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Энергетика, ФРАНЦИЯ, EDF, атомная энергетика, электроэнергия, ЕВРОПА
Франция будет продавать атомную электроэнергию Европе через аукцион
EDF: Франция будет продавать атомную электроэнергию Европе через аукцион
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF планирует продавать атомную электроэнергию европейским компаниям через аукционы, говорится в коммюнике компании.
"(Компания – ред.) планирует предложить широкий выбор контрактов на закупку низкоуглеродного электричества на среднюю и долгосрочную перспективу, чтобы снизить негативное влияние для клиентов со стороны волатильности цен на оптовых рынках… через аукционный механизм в европейском масштабе ", - говорится в релизе.
Отмечается, что электричество будет предложено приобрести компаниям, которые имеют физическое присутствие во Франции, даже если, как отмечает агентство Франс Пресс, в дальнейшем электричество сможет быть перепродано за рубеж.
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С помощью такого механизма EDF планирует продавать 10 терраватт-часов электричества в год, поставки начнутся 1 января 2026 года.