Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250306/energiya-855525026.html
ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением
ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением - 06.03.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возьмет под контроль процесс пересчета стоимости электроэнергии для потребителей, использующих электроотопление, | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T11:14+0300
2025-03-06T11:14+0300
рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83406/82/834068294_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_22f3a678ebf6f6880a8886c25ba2ce3f.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возьмет под контроль процесс пересчета стоимости электроэнергии для потребителей, использующих электроотопление, в связи с новыми мерами поддержки, введенными для данной категории граждан. Об этом сообщили в ведомстве.С начала текущего года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, зависящие от объема потребления. Однако, для регионов с низкой газификацией (менее 5%) для граждан, проживающих в домах без газоснабжения и использующих электроотопление, ранее применялся сезонный повышающий коэффициент 1,8 к максимальным значениям первого (до 3900 кВт.ч в месяц) и второго (до 6000 кВт.ч в месяц) диапазонов потребления в период с января по апрель.В феврале правительство внесло изменения в это правило, расширив поддержку для домохозяйств с электроотоплением. Теперь, по решению региональных властей, повышающий коэффициент 1,8 может применяться в любом регионе страны в течение всего отопительного сезона (период определяется каждым регионом самостоятельно), вне зависимости от диапазона потребления. Региональные власти должны пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения до 1 марта, учитывая расширение действия повышающего коэффициента 1,8, а также произвести перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года."ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергию… В целях формирования единого системного подхода при пересмотре тарифов для граждан ФАС России направила письма в региональные энергетические комиссии и энергоснабжающие организации", - говорится в официальном сообщении регулятора. В ведомстве уточнили, что до 12 марта тарифные органы регионов должны предоставить в ФАС информацию о пересмотренных диапазонах потребления для негазифицированных домов с электроотоплением с учетом повышающего коэффициента 1,8. Кроме того, гарантирующие поставщики обязаны пересчитать выставленные платежи за январь и февраль 2025 года, используя новые диапазоны и тарифы.ФАС России также уточнила, что для получения данной поддержки граждане, проживающие в жилых или садовых домах, должны подтвердить право собственности на жилое помещение, отсутствие газификации и наличие электроотопительной установки с соответствующей документацией.В ноябре прошлого года правительство установило нормы потребления электроэнергии, определяющие диапазоны потребления, в рамках которых применяется льготный тариф. Максимальный уровень для первого диапазона (льготный тариф) составляет 3900 кВт.ч в месяц, для второго диапазона (экономически обоснованный тариф) – 6000 кВт.ч в месяц, а для третьего диапазона (тариф для коммерческих потребителей) – свыше 6000 кВт.ч. Действующий тариф на оплату 1 кВт.ч сохраняется только для первого диапазона, затем он увеличивается.
https://1prime.ru/20250305/moloko-855510350.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83406/82/834068294_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0a341e88083dfd7e9b56b35edb37372f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, общество
РФ, Общество
11:14 06.03.2025
 
ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением

ФАС проконтролирует перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтоматические выключатели электроэнергии в щитке
Автоматические выключатели электроэнергии в щитке - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возьмет под контроль процесс пересчета стоимости электроэнергии для потребителей, использующих электроотопление, в связи с новыми мерами поддержки, введенными для данной категории граждан. Об этом сообщили в ведомстве.
С начала текущего года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, зависящие от объема потребления. Однако, для регионов с низкой газификацией (менее 5%) для граждан, проживающих в домах без газоснабжения и использующих электроотопление, ранее применялся сезонный повышающий коэффициент 1,8 к максимальным значениям первого (до 3900 кВт.ч в месяц) и второго (до 6000 кВт.ч в месяц) диапазонов потребления в период с января по апрель.
В феврале правительство внесло изменения в это правило, расширив поддержку для домохозяйств с электроотоплением. Теперь, по решению региональных властей, повышающий коэффициент 1,8 может применяться в любом регионе страны в течение всего отопительного сезона (период определяется каждым регионом самостоятельно), вне зависимости от диапазона потребления. Региональные власти должны пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения до 1 марта, учитывая расширение действия повышающего коэффициента 1,8, а также произвести перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года.
"ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергию… В целях формирования единого системного подхода при пересмотре тарифов для граждан ФАС России направила письма в региональные энергетические комиссии и энергоснабжающие организации", - говорится в официальном сообщении регулятора.
В ведомстве уточнили, что до 12 марта тарифные органы регионов должны предоставить в ФАС информацию о пересмотренных диапазонах потребления для негазифицированных домов с электроотоплением с учетом повышающего коэффициента 1,8. Кроме того, гарантирующие поставщики обязаны пересчитать выставленные платежи за январь и февраль 2025 года, используя новые диапазоны и тарифы.
ФАС России также уточнила, что для получения данной поддержки граждане, проживающие в жилых или садовых домах, должны подтвердить право собственности на жилое помещение, отсутствие газификации и наличие электроотопительной установки с соответствующей документацией.
В ноябре прошлого года правительство установило нормы потребления электроэнергии, определяющие диапазоны потребления, в рамках которых применяется льготный тариф. Максимальный уровень для первого диапазона (льготный тариф) составляет 3900 кВт.ч в месяц, для второго диапазона (экономически обоснованный тариф) – 6000 кВт.ч в месяц, а для третьего диапазона (тариф для коммерческих потребителей) – свыше 6000 кВт.ч. Действующий тариф на оплату 1 кВт.ч сохраняется только для первого диапазона, затем он увеличивается.
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
ФАС проанализирует состояние конкуренции на рынке сырого молока
Вчера, 19:27
 
РФОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала