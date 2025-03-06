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ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением

ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением - 06.03.2025, ПРАЙМ

ФАС проверит перерасчет платежей за энергию для домов с электроотоплением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возьмет под контроль процесс пересчета стоимости электроэнергии для потребителей, использующих электроотопление, | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T11:14+0300

2025-03-06T11:14+0300

2025-03-06T11:14+0300

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общество

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возьмет под контроль процесс пересчета стоимости электроэнергии для потребителей, использующих электроотопление, в связи с новыми мерами поддержки, введенными для данной категории граждан. Об этом сообщили в ведомстве.С начала текущего года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, зависящие от объема потребления. Однако, для регионов с низкой газификацией (менее 5%) для граждан, проживающих в домах без газоснабжения и использующих электроотопление, ранее применялся сезонный повышающий коэффициент 1,8 к максимальным значениям первого (до 3900 кВт.ч в месяц) и второго (до 6000 кВт.ч в месяц) диапазонов потребления в период с января по апрель.В феврале правительство внесло изменения в это правило, расширив поддержку для домохозяйств с электроотоплением. Теперь, по решению региональных властей, повышающий коэффициент 1,8 может применяться в любом регионе страны в течение всего отопительного сезона (период определяется каждым регионом самостоятельно), вне зависимости от диапазона потребления. Региональные власти должны пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения до 1 марта, учитывая расширение действия повышающего коэффициента 1,8, а также произвести перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года."ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергию… В целях формирования единого системного подхода при пересмотре тарифов для граждан ФАС России направила письма в региональные энергетические комиссии и энергоснабжающие организации", - говорится в официальном сообщении регулятора. В ведомстве уточнили, что до 12 марта тарифные органы регионов должны предоставить в ФАС информацию о пересмотренных диапазонах потребления для негазифицированных домов с электроотоплением с учетом повышающего коэффициента 1,8. Кроме того, гарантирующие поставщики обязаны пересчитать выставленные платежи за январь и февраль 2025 года, используя новые диапазоны и тарифы.ФАС России также уточнила, что для получения данной поддержки граждане, проживающие в жилых или садовых домах, должны подтвердить право собственности на жилое помещение, отсутствие газификации и наличие электроотопительной установки с соответствующей документацией.В ноябре прошлого года правительство установило нормы потребления электроэнергии, определяющие диапазоны потребления, в рамках которых применяется льготный тариф. Максимальный уровень для первого диапазона (льготный тариф) составляет 3900 кВт.ч в месяц, для второго диапазона (экономически обоснованный тариф) – 6000 кВт.ч в месяц, а для третьего диапазона (тариф для коммерческих потребителей) – свыше 6000 кВт.ч. Действующий тариф на оплату 1 кВт.ч сохраняется только для первого диапазона, затем он увеличивается.

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