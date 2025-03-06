https://1prime.ru/20250306/energoresursy-855524725.html

СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов - 06.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов в ЕС, сообщает издание... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T11:07+0300

2025-03-06T11:07+0300

2025-03-06T11:07+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов в ЕС, сообщает издание Politico. Ранее о работе ЕК над дорожной картой заявляла представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, при этом она отметила, что еврокомиссар по энергетике Йоргенсен обещал представить ее в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта. "Йоргенсен обещал вынести на рассмотрение конкретные предложения по устранению российских нефти, газа и ядерного топлива из энергосистем ЕС в течение первых 100 дней своего мандата, этот крайний срок теперь не будет соблюден", - пишет газета. По данным издания, работа над дорожной картой ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ продолжается, но проект не будет представлен в этом месяце, как предполагалось ранее. "Сроки изменились в связи с последними геополитическими событиями", - приводит издание слова чиновника ЕС. Politico указывает на то, что об отсрочке публикации дорожной карты объявили на фоне мер американского президента Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией. При этом газета напоминает, что блок пытается договориться с США об увеличении поставок американского газа. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.

https://1prime.ru/20250211/energoresursy-854843743.html

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