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СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов - 06.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов
СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов - 06.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов в ЕС, сообщает издание... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T11:07+0300
2025-03-06T11:07+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов в ЕС, сообщает издание Politico. Ранее о работе ЕК над дорожной картой заявляла представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, при этом она отметила, что еврокомиссар по энергетике Йоргенсен обещал представить ее в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта. "Йоргенсен обещал вынести на рассмотрение конкретные предложения по устранению российских нефти, газа и ядерного топлива из энергосистем ЕС в течение первых 100 дней своего мандата, этот крайний срок теперь не будет соблюден", - пишет газета. По данным издания, работа над дорожной картой ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ продолжается, но проект не будет представлен в этом месяце, как предполагалось ранее. "Сроки изменились в связи с последними геополитическими событиями", - приводит издание слова чиновника ЕС. Politico указывает на то, что об отсрочке публикации дорожной карты объявили на фоне мер американского президента Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией. При этом газета напоминает, что блок пытается договориться с США об увеличении поставок американского газа. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
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ес, россия, газ
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Газ
11:07 06.03.2025
 
СМИ: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

Politico: ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не сможет в обещанный срок представить предложения по отказу от российских энергоресурсов в ЕС, сообщает издание Politico.
Ранее о работе ЕК над дорожной картой заявляла представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, при этом она отметила, что еврокомиссар по энергетике Йоргенсен обещал представить ее в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты должен истечь в первой половине марта.
"Йоргенсен обещал вынести на рассмотрение конкретные предложения по устранению российских нефти, газа и ядерного топлива из энергосистем ЕС в течение первых 100 дней своего мандата, этот крайний срок теперь не будет соблюден", - пишет газета.
По данным издания, работа над дорожной картой ЕС по отказу от энергоресурсов из РФ продолжается, но проект не будет представлен в этом месяце, как предполагалось ранее.
"Сроки изменились в связи с последними геополитическими событиями", - приводит издание слова чиновника ЕС. Politico указывает на то, что об отсрочке публикации дорожной карты объявили на фоне мер американского президента Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией.
При этом газета напоминает, что блок пытается договориться с США об увеличении поставок американского газа.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
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