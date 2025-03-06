https://1prime.ru/20250306/evrosoyuz-855550961.html

Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ

Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ - 06.03.2025, ПРАЙМ

Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ

Кризис долговых рынков Евросоюза может вызвать эффект домино на других рынках, считает генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T23:46+0300

2025-03-06T23:46+0300

2025-03-06T23:48+0300

экономика

кирилл дмитриев

евросоюз

рынки

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Кризис долговых рынков Евросоюза может вызвать эффект домино на других рынках, считает генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сегодня - худший результат немецких облигаций за последние 35 лет. Разворачивающийся кризис на долговых рынках ЕС может значительно увеличить стоимость заимствований для Евросоюза, привести к распродаже европейского долга и вызвать эффект домино на других глобальных рынках", - написал он в аккаунте в Х. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Параллельно во вторник лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о планах внести на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. После объявления программы займов ЕС и планов Германии доходность немецких десятилетних облигаций достигала в пике более 29%, что является рекордным показателем с момента прекращения существования СССР.

https://1prime.ru/20250225/investory-855237462.html

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кирилл дмитриев, евросоюз, рынки