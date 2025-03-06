https://1prime.ru/20250306/evrosoyuz-855550961.html
Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ
Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ
Кризис долговых рынков Евросоюза может вызвать эффект домино на других рынках, считает генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T23:46+0300
2025-03-06T23:46+0300
2025-03-06T23:48+0300
экономика
кирилл дмитриев
евросоюз
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Кризис долговых рынков Евросоюза может вызвать эффект домино на других рынках, считает генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сегодня - худший результат немецких облигаций за последние 35 лет. Разворачивающийся кризис на долговых рынках ЕС может значительно увеличить стоимость заимствований для Евросоюза, привести к распродаже европейского долга и вызвать эффект домино на других глобальных рынках", - написал он в аккаунте в Х. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Параллельно во вторник лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о планах внести на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. После объявления программы займов ЕС и планов Германии доходность немецких десятилетних облигаций достигала в пике более 29%, что является рекордным показателем с момента прекращения существования СССР.
https://1prime.ru/20250225/investory-855237462.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, евросоюз, рынки
Экономика, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Рынки
Кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: Кризис долга в ЕС грозит эффектом домино
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Кризис долговых рынков Евросоюза может вызвать эффект домино на других рынках, считает генеральный директор РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Сегодня - худший результат немецких облигаций за последние 35 лет. Разворачивающийся кризис на долговых рынках ЕС может значительно увеличить стоимость заимствований для Евросоюза, привести к распродаже европейского долга и вызвать эффект домино на других глобальных рынках", - написал он в аккаунте в Х.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Параллельно во вторник лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил о планах внести на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону.
Неопытным инвесторам на бирже стали доступны свыше 200 выпусков облигаций
После объявления программы займов ЕС и планов Германии доходность немецких десятилетних облигаций достигала в пике более 29%, что является рекордным показателем с момента прекращения существования СССР.