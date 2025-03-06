https://1prime.ru/20250306/flag-855542183.html

На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv

На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv - 06.03.2025, ПРАЙМ

На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv

Флаг РФ замечен в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:17+0300

2025-03-06T18:17+0300

2025-03-06T18:17+0300

политика

европа

саммит

российский флаг

https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Флаг РФ замечен в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv. "Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете (Европейского - ред.) совета, где их встречает российский флаг", - говорится в материале. Согласно опубликованной Euractiv фотографии, в буфете висит гирлянда из флагов, на котором можно заметить в том числе флаг РФ. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.

https://1prime.ru/20250303/sammit-855419740.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, саммит, российский флаг