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На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv
На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv - 06.03.2025, ПРАЙМ
На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv
Флаг РФ замечен в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:17+0300
2025-03-06T18:17+0300
2025-03-06T18:17+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Флаг РФ замечен в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv. "Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете (Европейского - ред.) совета, где их встречает российский флаг", - говорится в материале. Согласно опубликованной Euractiv фотографии, в буфете висит гирлянда из флагов, на котором можно заметить в том числе флаг РФ. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.
https://1prime.ru/20250303/sammit-855419740.html
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европа, саммит, российский флаг
Политика, ЕВРОПА, саммит, российский флаг
На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv
Euractiv: в буфете на европейском саммите в Брюсселе заметили российский флаг
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Флаг РФ замечен в буфете в месте проведения европейского саммита в Брюсселе, пишет издание Euractiv.
"Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты устраивают перерыв и перекусывают в буфете (Европейского - ред.) совета, где их встречает российский флаг", - говорится в материале.
Согласно опубликованной Euractiv фотографии, в буфете висит гирлянда из флагов, на котором можно заметить в том числе флаг РФ.
В ЕС обещали не настаивать на соблюдении дресс-кода на саммите с Зеленским
В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.