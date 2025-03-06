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Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния
Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния - 06.03.2025, ПРАЙМ
Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль снизился на 85,195 миллиарда рублей, до 11,881 триллиона рублей, а в долларах вырос на 13,382... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:41+0300
2025-03-06T12:41+0300
экономика
россия
минфин
фнб
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль снизился на 85,195 миллиарда рублей, до 11,881 триллиона рублей, а в долларах вырос на 13,382 миллиарда долларов, до 135,474 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 марта 2025 года объем ФНБ составил 11 880 606,5 млн рублей, или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 135 473,8 млн долларов США", - говорится в материалах. По состоянию на 1 марта объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,393 триллиона рублей, или 38,70 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,285 миллиарда китайских юаней, 174,62 тонны золота в обезличенной форме и 1,25 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 1,007 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний и 38,433 миллиарда рублей на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года составила 16,2 млн долларов США, что эквивалентно 1 418,0 млн рублей", - отметили в Минфине. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 11,260 миллиарда рублей, что эквивалентно 113,3 миллиона долларов.
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россия, минфин, фнб
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ФНБ
12:41 06.03.2025
 
Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния

Минфин: объем ФНБ за февраль снизился до 11,881 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль снизился на 85,195 миллиарда рублей, до 11,881 триллиона рублей, а в долларах вырос на 13,382 миллиарда долларов, до 135,474 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 марта 2025 года объем ФНБ составил 11 880 606,5 млн рублей, или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 135 473,8 млн долларов США", - говорится в материалах.
По состоянию на 1 марта объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,393 триллиона рублей, или 38,70 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,285 миллиарда китайских юаней, 174,62 тонны золота в обезличенной форме и 1,25 миллиарда рублей.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 1,007 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний и 38,433 миллиарда рублей на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года составила 16,2 млн долларов США, что эквивалентно 1 418,0 млн рублей", - отметили в Минфине.
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 11,260 миллиарда рублей, что эквивалентно 113,3 миллиона долларов.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
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